Hagi, nemulțumit după Farul – CFR Cluj 1-1: “Meritam victoria”. De ce echipa sa nu s-a mai bătut la titlu în acest sezon

. După o primă repriză în care au ratat câteva ocazii mari, constănțenii au deschis scorul prin Ronaldo Deaconu în minutul 65. Echipa lui Mutu a egalat la un corner, când fundașul Ajeti a prins un voleu spectaculos.

Hagi, nemulțumit după Farul – CFR Cluj 1-1: “Meritam victoria”

Gheorghe Hagi e mulțumit de evoluția echipei, dar e trist că elevii săi au făcut un pas în spate pe final și n-au reușit să păstreze avantajul. “Regele” l-a lăudat și pe Adrian Mutu, pe care îl consideră un antrenor de mare perspectivă.

“Meritam victoria, am făcut un meci foarte bun. În ultimele minute s-a întâmplat o fază la care n-am recuperat o minge a doua. Am încercat să-i punem în criză de spațiu și timp. Băieții erau puțin dezamăgiți, dar le-am ridicat moralul. Mergem să câștigăm în ultima etapă.

Nu dăm vina pe nimeni. Toți au muncit, toți am vrut… Am jucat mai bine, am avut ocazii multe, trebuia să marcăm mai multe goluri. Mental vrei să se termine cât mai repede pe final și i-am lăsat să vină peste noi. Au jucători de calitate, care pot inventa ceva.

Venim după o săptămână cu 3 meciuri. Am tot luat goluri pe final în ultimele meciuri, trebuie să ne revenim mental și fizic. Echipa nu are continuitate ca anul trecut, atât. Dar avem momentele noastre bune.

Adi Mutu este un antrenor disciplinat, pentru că vine din Italia. A învățat multe în Italia, e un antrenor tânăr și foarte bun”, a declarat Hagi la DigiSport.

Antrenorul Farului a explicat de ce echipa sa nu a reușit un sezon aproape de nivelul de anul trecut, când echipa sa a câștigat titlul: “Lumea să nu uite un lucru: s-au schimbat 11 jucători. Pentru că trebuie, nu că vrea Farul. Trebuie să-mi plătesc angajații”.

CFR Cluj a reclamat un fault la golul marcat de Ronaldo Deaconu

. Mihai Popescu a recuperat mingea printr-o intrare prin alunecare asupra lui Alin Fică. Fundașul gazdelor a atins mingea în intervenția sa, apoi balonul a ajuns la Kiki.

Fundașul stânga constănțean a pasat lung către Louis Munteanu, care a deviat perfect cu capul pentru Ronaldo Deaconu, venit din linia a doua. Mijlocașul a prins un voleu perfect, pe sub portarul Răzvan Sava și a deschis scorul.