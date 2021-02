Halep, la „judecata” psihologilor: „Simona nu are un complex. Serena poate învinge, oricând, bărbați!” Exclusiv

Înfrângerea Simonei Halep în fața Serenei Williams a încins spiritele. Au apărut opinii diferite, majoritatea comentariilor referindu-se exclusiv la componenta psihică a duelului dintre cele două. După ce a pierdut de 10 ori în fața americancei, pe care a reușit s-o învingă în numai două rânduri, românca pare să fi căpătat un complex. Noi am dat Cezarului ce-i al Cezarului, am „trimis-o” pe Halep la „judecata” specialiștilor și am avut parte de surprize…

Cunoscutul psiholog Cristian Munteanu închide gura celor care susțin că Simona Halep a clacat psihic. „Nu cred că Halep are un complex Williams. Serena este o jucătoare foarte puternică. După părerea mea, n-ar trebui încadrată în categoria „femei”. În orice moment, ar putea învinge și bărbați, pe terenul de tenis, prin forța brută și prin tehnica sa. Dar, în primul rând, forța brută este principalul său atu”, a declarat pentru FANATIK, Cristian Munteanu.

Psihologul a argumentat de ce consideră că Simona nu suferă din pricina unui „complex Williams”: „Halep a demonstrat, în atâtea rânduri, că își poate depăși aproape toate adversarele, uneori revenind spectaculos. Pe Serena n-o poate învinge, sau reușește s-o bată foarte rar, nu neapărat pentru că americanca este mai bună decât ea, cât pentru faptul că aceasta stăpânește tehnica la un nivel brut mult mai înalt. După părerea mea, Williams s-a impus și, în general, se impune prin forță!”.

Psihologul Cristian Munteanu: „Halep și-a construit cariera prin muncă, dar Serena Williams este o excepție în tenisul mondial!”

Cristian Munteanu a făcut referire și la atât de comentata declarație a Simonei, „acum voi juca împotriva legendei”. Întrebat dacă nu cumva Halep s-a „auto-învins” încă dinaintea jocului, psihologul a răspuns ferm: „Nu! În niciun caz! Serena Williams este o jucătoare cu o carieră impresionantă, care a avut succes cu mult înaintea Simonei Halep. A jucat mai multe meciuri și este, într-adevăr, o „legendă” pentru că își spulberă adversarele. Este un fenomen. Halep nu este un fenomen. Este un om care și-a construit cariera prin muncă, ambiție și tenacitate. Și Serena are aceste calități, dar face parte dintr-o categorie aparte. În peisajul tenisului mondial, este o excepție”.

„Această excepție de excepționalitate a Serenei Williams va dura până când ea se va retrage, pentru că ea este o combinație de bărbat pur, într-un trup de femeie. În ea există forță, tehnică, inteligență, totul… Prin masivitate, prin statură, impresionează mereu. Fizicul și tenacitatea o recomandă ca făcând, cumva, parte din zona masculină”, a argumentat specialistul.

„S1mo are mentalitate de învingătoare, lucru rar întâlnit în România”

La un moment dat, în setul secund al meciului cu Williams, Halep a condus cu scorul de 3-1. Putea fi momentul propice pentru a întoarce soarta partidei, dar românca a cedat, după multe păreri, inexplicabil. De altfel, în mai multe jocuri și cu adversare diferite, Simo a avut o atitudine oscilantă. Psihologii consideră, însă, că nu este vorba despre un dezechilibru.

„Nu cred că în ultimul meci, cel cu Serena, a fost vorba despre o cedare, ci despre o păstrare a forțelor și despre o retragere strategică. Și-a dat seama că va pierde acea partidă și a încercat să-și păstreze forțele pentru viitor, pe sistemul „din nou am încercat să o înving, nu am izbutit, dar voi reuși altădată. Halep are mentalitate de învingătoare, din păcate un lucru foarte rar întâlnit în România”, a continuat Munteanu.

De mai bine de 350 de săptămâni, Simona Halep se află în Top 10 WTA. Mulți dintre noi dorim s-o revedem pe prima poziție, dar drumul este dificil, iar din urmă (re)vine… Serena. Psihologul psihoterapeut Cristian Munteanu ne-a oferit explicația: „Halep este un om care și-a demonstrat talentul, puterea, tenacitatea, este capabilă să urce din nou pe locul 1, numai că, în fața Serenei se retrage, pentru că americanca este o excepție. Tipul său de comportament pe teren este complet diferit decât al majorității jucătoarelor. Vorbim despre o forță brută, de-a dreptul impresionantă”.