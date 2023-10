Hanca, dezvăluire despre Dawa după accidentare: “Paradoxul e că mă întâlnesc des cu el”. Ce au discutat după Petrolul – FCSB

Dawa l-a accidentat pe Hanca în minutul 24 al partidei de pe ”Ilie Oană”, însă a fost iertat de cartonașul roșu. Cu toate acestea, staff-ul tehnic al celor de la FCSB l-a pedepsit pe Dawa, astfel că fundașul a fost înlocuit după doar 10 minute. Vizibil nervos, Dawa s-a dus direct la vestiare, vociferând.

Hanca, dezvăluire despre Dawa după accidentare: “Paradoxul e că mă întâlnesc des cu el”

Cu toate acestea, la rece, și nu îi poartă pică lui Dawa pentru ”deranjul creat”. ”A venit Dawa la sfârșitul meciului la mine. Și-a cerut scuze, îl inteleg, e meseria lui. Nu cred că a vrut intentionat, paradoxul e că mergem împreună la aceeași sală”, a mărturisit Sergiu Hanca în direct la Fanatik SuperLiga.

Imediat după partidă, Sergiu Hanca părea mult mai supărat. ”Nu mă simt bine, mă simt rău. Sper să nu fie grav. E prea umflat, doctorii nu îşi pot da verdictul acum. Nu sunt specialist să vorbesc, dar nu cred că trebuie să ne rupem picioarele ca să se dea roşu. M-a durut prea tare. Un simplu fapt, că ei l-au schimbat după cinci minute, îmi spune că era de roşu. Nu mă simt bine, mă doare prea tare.

Am meritat acest punct, am luat două goluri, dar am arătat spirit. La 0-2, mulţi erau resemnaţi, dar noi am luptat. Am arătat până acum am arătat că formăm un grup bun, putem să facem o figură frumoasă. O să fiu sincer, vă spun ce am simţit, am început să plâng când m-am accidentat, că ştiam că nu puteam pierde acest meci. Chiar dacă am plecat de la 0-1, ştiam că putem face lucruri bune”, declara Hanca.

și în această vară, moment în care alături de el a fost soția Andreea Hanca. De altfel, femeia a publicat atunci un mesaj emoționant pe Instagram, prin care arăta cât de apropiată este de drama soțului său. ”Pe 7 iulie te-am dus la urgențe, ai plecat în scaun în rotile. Ai suferit arsuri chimice de gradul 2. Doctorul a spus că ai nevoie de repaus 21 de zile, iar apoi de abia să începi cu alergare ușoară. Noi știm cât de greu a fost și cât de tare ai tras ca să te refaci în timp.

Ieri (n.r. sâmbătă, 5 august), 30 de zile mai târziu, ai jucat într-un meci titular contra campioanei și am plâns când tot stadionul te-a aplaudat în semn de mulțumire pentru prestația aproape perfectă. Îți mulțumesc pentru că ești așa cum ești”, a scris atunci pe Instagram Andreea Hanca.

Ion Crăciunescu crede că Dawa trebuia eliminat

Între timp, fostul mare arbitru Ion Crăciunescu, este revoltat că Dawa nu a primit cartonaș roșu pentru această intrare la Hanca. ”După părerea mea, este un fault grosolan. Iar acestea se sancționează cu.. uitați-vă cum îi prinde piciorul. Dacă Hanca rămânea cu piciorul pe pământ… heh. Poți să atingi mingea, dar când o joci de maniera asta, cu intensitatea și consecințele astea, nu mai contează. Un fault grosolan, trebuia roșu!”, a răbufnit Crăciunescu la Digi Sport.

