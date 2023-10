Hanca, după accidentarea horror din Petrolul – FCSB 2-2: “Am dureri îngrozitoare! Am crezut că mi-a rupt piciorul”

Meciul Petrolul – FCSB a fost marcat de accidentarea gravă a lui Sergiu Hanca. , în minutul 25, fundaşul FCSB-ului fiind schimbat la câteva minute după această intrare pentru care a văzut cartonaşul galben.

Hanca rupe tăcerea după accidentarea din Petrolul – FCSB 2-2: “Am avut dureri îngrozitoare”

Sergiu Hanca a vorbit la FANATIK SUPERLIGA şi a dezvăluit că la ce dureri a resimţit s-a gândit să nu cumva să păţească , suferită pe acelaşi teren cu câteva săptămâni în urmă:

ADVERTISEMENT

“Încă nu am fost la medic pentru că am piciorul prea umflat. Nu au ce diagnostic să îmi pună în momentul de faţă. Aştept să mi se dezumfle piciorul. Am avut dureri îngrozitoare, nu am dormit toată noaptea.

“M-am gândit la accidentarea jucătorului de la Hermannstadt”

Aşa ceva nu am mai simţit. Instantaneu am simţit durerea. Primul instinct a fost să mă uit la picior şi m-am gândit la accidentarea jucătorului de la Hermannstadt.

ADVERTISEMENT

M-am uitat la picior să văd dacă e rupt sau nu, simţeam o durere imensă. Mi-a dat cu acel spray, dar nu îmi amorţea piciorul deloc. Am putut să merg puţin de la adrenalină şi mă gândeam că poate pot să reintru.

Dar când am văzut cât de repede se umflă, am plecat în vestiar direct, am făcut duş şi nu am mai putut să calc pe el. Am luat pastilele pe care mi le-a dat doctorul. Aştept să se dezumfle.

ADVERTISEMENT

“Am revăzut faza şi îi mulţumesc lui Dumnezeu că nu mi-am rupt piciorul”

Sper din suflet să nu fie ceva serios. Mi-au bandajat piciorul, mi-au spus să stau în pat cu piciorul sus. Eu n-am putut să dorm. Am stat, m-am uitat la meciuri. Am încercat să adorm, dar nu am putut.

Am revăzut faza şi îi mulţumesc lui Dumnezeu că nu mi-am rupt piciorul. Sunt recunoscător că nu s-a întâmplat ceva mai grav. Probabil a vrut să intre la intimidare.

ADVERTISEMENT

“A venit Dawa la mine şi şi-a cerut scuze. Îl înţeleg”

Eu nu sunt un jucător care să mă dau la o parte. Îmi place tăvăleala, dar, din păcate, m-a prins cum m-a prins. La finalul meciului, a venit Dawa la mine şi şi-a cerut scuze. Îl înţeleg, nu cred că a vrut intenţionat.

Paradoxul este că mergem împreună la aceeaşi sală. Ne întâlnim des” a dezvăluit Sergiu Hanca la FANATIK SUPERLIGA.

În fiecare luni, marți și vineri, de la 10:30, FANATIK SUPERLIGA se vede în direct și în exclusiv pe FANATIK.RO. Emisiunea se poate vedea, în aceeași zi, în premieră, de la 17:30, pe canalul de Youtube Fanatik și pe Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial.

Hanca rupe tăcerea după accidentarea din Petrolul - FCSB 2-2