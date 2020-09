Handbalul românesc, în sistem pay-per-view! Reacții dure după decizia FRH de a-i taxa cu 5 lei / meci pe telespectatori

Liga Zimbrilor a început cu turneul de la Sfântu Gheorghe, în care s-au desfășurat primele trei etape. Au fost primele meciuri de campionat după o pauză de șase luni de zile, cauzată de pandemia de coronavirus. Numai că, decizia FRH de a trece în sistem pay-per-view meciurile netelevizate a creat valuri în lumea handbalului.

TVR a câștigat licitația pentru drepturile tv și transmite în continuare două partide de handbal pe etapă. Televiziunea publică plătește aproximativ 400.000 de euro pe sezon pentru aceste drepturi de televizare.

Pentru celelalte șase meciuri, FRH a introdus sistemul pay-per-view. Fanii handbalului sunt nevoiți să scoată din buzunar 5 lei pentru fiecare meci pe care vor să îl vadă. FRH a pregătit pentru acest lucru o platformă specială: tv.frh.ro. Fanii își pot crea un cont de utilizator și vor plăti cu cardul bancar meciurile pe care vor să le vizioneze.

În prima etapă a campionatului, toate meciurile au putut fi urmărite gratuit pe pagina de Facebook a FRH, însă începând cu etapa a doua a intrat în vigoare sistemul pay-per-view, primul de acest tip în România.

Decizia a stârnit indignare în rândul suporterilor, care le-au reproșat celor de la FRH faptul că meciurile din Liga Campionilor pot fi urmărite gratuit pe platforma EHF, în timp ce pentru confruntările de pe plan intern, trebuie să plătească.

Vlad Enăchescu, fostul coordonator al secției de handbal feminin de la CSM București și un contestatar al președintelui Alexandru Dedu a postat un mesaj dur la adresa FRH în care critică decizia de a introduce sistemul pay-per-view:

Enăchescu: “Adică a fost refuzată o propunere TV superioară financiar și acum FRH încearcă să ceară bani pentru a oferi conținut iubitorilor de handbal?”

“Nicio zi fără surprize de la FRH. Departe de mine dorința de a face un serial, dar dl.preș.dedu o cere! Ieri discutam despre organizarea deficitară a meciurilor din Liga Zimbrilor, despre repartizarea acestora pe săli, la Sf.Gheorghe, despre pana de curent care ne-a lăsat pe toți în beznă și nu am mai văzut finalul meciului Dinamo – Făgăraș, dar și despre partide care se suprapun.

Meciurile care nu au fost live la TVR au fost livrate pe youtube / social media, într-un stream modest, dar până la urmă acceptabil dacă chiar vrei să urmărești un meci, mai ales după pandemia asta…

“Handbalul sport național” este sloganul FRH. În repetate rânduri s-a evidențiat ideea că handbalul trebuie să aibă expunere cât mai mare pentru meciuri și echipe, pentru sponsori, cu vizibilitate cât mai bună, etc.

Doar vorbe și demagogie, pentru că ultimul gest la FRH ne demonstrează că una se spune și alta se face. De astăzi meciurile care nu sunt live pe TV se transmit pe net, dar pay-per-view, la 5 lei bucata! Dincolo de calitatea precară a platformei (vezi foto), în afară de faptul că unii oameni au plătit, dar nu au putut vedea meciul pentru care au achitat cei 5 lei, mă întreb unde a dispărut interesul vis a vis de mediatizarea handbalului?

Gata? A murit? Adică a fost refuzată o propunere TV superioară dpdv financiar față de cea a TVR-ului, cu mai multe meciuri live pe etapă garantate și acum FRH încearcă să ceară bani pentru a oferi conținut iubitorilor de handbal? Acesta este noua strategie de marketing – “Handbal pe bani”? Superb.

Puține mai sunt de adăugat. Și toate astea în condițiile în care EHF TV, o platformă infinit mai bine pusă la punct, oferă amatorilor meciuri de Liga Campionilor, free of charge!!! Și apropos de handbalul european: astăzi iar s-au suprapus meciuri din Liga Zimbrilor cu partide din Champions League. La fotbal, UEFA nu vede cu ochi buni un astfel de gest și interzice cluburilor / Ligii / Federației să programeze partide din competiția internă în același timp cu cele din cupele europene. Pentru EHF e ok oare?”, a scris Enăchescu.

Bogdan Voina: “La noi, minunea a tinut doar o etapa, adica o zi”

Fostul jucător al Stelei și al naționalei României, Bogdan Voina, a avut și el o reacție de nemulțumire după introducerea unui sistem de monetizare pentru vizualizarea fiecărui meci din Liga Națională:

“Intr-un moment in care suporterii nu au voie in sali si dorul de handbal este atat de mare dupa o pauza de jumatate de an, FRH alege, in premiera, sa ia bani pentru meciurile pe care ieri le transmitea gratuit online pentru toti iubitorii handbalului.

Daca in prima etapa de campionat meciurile care nu erau televizate puteau fi vizionate gratuit pe canalele Federatiei, incepand cu a doua etapa fiecare suporter care vrea sa-si vada echipa va trebui sa plateasca 5 lei pentru fiecare meci.

Sa luam cateva exemple: CSM Bucuresti, Dinamo, Constanta, Turda, Valcea, Buzau. Se pare ca suporterii acestor echipe au mai multe sanse sa-si urmareasca gratuit favoritii atunci cand joaca in Europa, pentru ca EHF nu percepe nicio taxa pentru difuzarea online a meciurilor pe propria platforma >>> www.ehftv.com

La noi, minunea a tinut doar o etapa, adica o zi. Probabil suficient, in perceptia lui Dedu, pentru a agata oamenii incepand de a doua zi si a-i face sa plateasca pentru un serviciu pe care cu doar 24 de ore inainte anuntase ca il ofera gratuit.

Putea fi un moment in care FRH arata ca ii pasa de miile, poate zecile de mii de oameni care urmaresc handbalul romanesc si ar fi reusit sa ii tina aproape intr-un context in care pandemia i-a indepartat de sport mai mult ca oricand.

Pe langa asta, citind comentariile de pe platforma FRH TV, inteleg ca nici calitatea transmisiei nu este una ridicata si stream-ul se blocheaza constant.

Vazusem ieri ca presa sportiva a laudat eforturile FRH de a oferi gratuit toate meciurile LIVE pe social media, insa se pare ca ne-am grabit cu totii, intrucat tupeul si ignoranta nu au limite nici macar pe timpul unei campanii electorale”, se arată în mesajul lui Voina.

Pe de altă parte, unii suporteri de pe grupurile de handbal sunt de acord cu ideea sistemului pay-per-view pentru meciurile de handbal, însă ar prefera varianta unui abonament prin care să aibă acces la toate meciurile și nu o plată pe fiecare meci în parte.