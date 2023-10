Hannah, o româncă de 20 de ani, luptă aproape de Gaza: ”Îmi este frică, doi colegi au murit sâmbătă”

Hannah, o româncă de doar 20 de ani, . Ea este soldat în armata Israelului, fiind de aproape doi ani încadrată în stagiul militar.

O româncă de 20 de ani luptă în zona Fășiei Gaza. Hannah: ”Îmi este frică, le-am spus părinților să aibă grijă de ei”

De aproape un deceniu, Hannah Avram a plecat cu familia ei în Israel. Acum, la vârsta de 20 de ani, este militar în termen. În acest stat, spune tânăra, și fetele fac armata, un stagiu complet fiind de doi ani și opt luni.

În weekendul trecut, atunci când teroriștii de la , românca a avut un noroc imens. Ea a fost în permisie. Doi colegi de-ai săi au fost uciși în atacul islamiștilor, iar o altă fată a fost răpită.

”Aici și fetele fac armată. Stagiul militar este de doi ani și opt luni, eu însă am un an și șapte luni de când m-am încorporat. Eu sunt combatantă la granița cu Egiptul, nu departe de Fâșia Gaza – cam 40 de kilometri sud.

Din fericire, am fost în permisie la sfârșit de săptămână. Însă doi colegi de-ai mei au murit și o fată a fost răpită sâmbătă, imediat după ce a izbucnit conflictul în Israel”, a spus tânără, pentru publicația .

Din seara atacului, Hannah a revenit alături de camarazii săi. Recunoaște că luptă cu groază și se teme pentru siguranța familiei sale. ”Îmi este frică. Sunt conștientă de dimensiunea pericolului. Nu sunt primii mei colegi care au fost uciși.

Le-am spus părinților mei să aibă grijă de ei și să nu deschidă ușa oricui. Situația e ca atunci când eu eram mică, când ei îmi dădeau aceste sfaturi. The show must go on. Ce putem face?!”, se întreabă fata.

Părinții fetei trec prin momente cumplite. Sunt îngrijorați pentru fiica lor

Coșmarul de a trăi într-o țară lovită de război este resimțit cel mai tare de familia fetei. Părinții tinerei Hannah nu doar că sunt speriați de atacurile din țara în care se află, ci și de faptul că una dintre fiicele lor luptă în armata israeliană, la doar câțiva kilometri de Fâșia Gaza.

”Nu vreau să mai aud de armată. Dacă ar fi fost posibil, am fi mers eu sau soția mea în locul Hannei. Românca sau românul pe care o/îl știu ca fiind cel mai aproape de Gaza este fiica noastră, restul suntem puțin mai departe, în zona Tel Aviv. Nu doresc nimănui să aibă astfel de trăiri”, a declarat Alin Avram, tatăl tinerei, pentru sursa citată.