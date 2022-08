Hannah Schmitz, alchimistul succeselor lui Max Verstappen

Maxim poziția a cincea. Acestea erau estimările legate de posibila poziție pe care o putea obține, pe Hungaroring, Max Verstappen. Eventual, cu puțin noroc, o prezență pe podium. Căci campionul lumii pleca în cursă de pe locul 10.

Însă nu a fost deloc așa. . La final, oferea și explicația. Rostind un nume. Hannah Schmitz, inginerul principal de strategie al echipei.

”Astăzi, cred că Hannah, strategul nostru, a fost de un calm nebun. Da, e foarte bună”, spunea Max Verstappen la finele cursei.

Verstappen talking about their lead strategist Hannah Schmitz 🥰

Apoi, au apărut detaliile. După ce a ratat calificările, din pricina problemelor cu motorul, campionul lumii nu putea spera la prea multe în Ungaria. Trebuia să se bazeze pe Hannah Schmitz. Cea care a mai izbutit minuni. Cel mai recent, la Monte Carlo.

Iar Schmitz a ”mutat” perfect. Vremea s-a schimbat în Ungaria, iar după temperaturile înalte de vineri, sâmbătă a plouat. Iar duminică erau 21 de grade. Cu 13 mai puțin decât la începutul weekendului.

Max a vrut inițial pneuri hard. Însă, mai apoi, după ce a văzut care sunt condițiile pistei, împreună cu Hannah au decis să aleagă varianta soft ”agresiv”.

Și avea să fie decizia câștigătoare. Atât Verstappen, care plecase de pe 10, cât și Perez, pornit cu o poziție mai jos, au ajuns rapid pe locurile 5-6. În spatele mașinilor Ferrari și Mercedes.

Iar mai apoi, profitând și de gafele monumentale din tabăra lui Ferrari, dar și de faptul că aceeași Schmitz a ales perfect, și în continuare, pneurile, și momentul schimburilor, s-a impus în fața lui Hamilton și Russell.

”Desigur, este foarte greu să fii mereu pe partea bună în ceea ce privește alegerile, să spunem așa. Dar cred că avem mulți băieți și fete bune în echipă. Iar Hannah a fost decisivă astăzi”, a spus Verstappen.

În timp ce un fan al olandezului, comenta într-o manieră originală modul în care Schmitz a influențat destinul cursei.

When Ariana Grande said god is a woman,

she was talking about Hannah Schmitz.

— Lev 🏁 (@3311outsold)