Haos total în lumea femeilor lui Cristi Borcea! Ce se întâmplă acum cu Mihaela Borcea, Alina Vidican și Valentina Pelinel

Interesante sunt însă relațiile dintre cele trei femei din viața lui Cristi Borcea. Astfel, Mihaela Borcea are o relație bună, pare-se, cu Alina Vidican, cea care i-a fost amantă lui Cristi Borcea până în momentul divorțului de ea, abia ulterior devenind soția lui, dar și cu Valentina Pelinel, cauza celui de-al doilea divorț al omului de afaceri.

În schimb, Alina Vidican și Valentina Pelinel au o relație cât se poate de dificilă, lucru demonstrat, de-a lungul anilor, de declarațiile acide ale acestora.

Ce a făcut Mihaela Borcea pentru Alina Vidican

De curând, Mihaela Borcea a demonstrat, din nou, că este apropiată de cea de-a doua soție a lui Cristi Borcea, Alina Vidican, cea care, de altfel, a jucat rolul amantei în relația lor ani la rândul.

Și, cum era ziua de naștere a Gloriei, fetița Alinei Vidican cu Cristi Borcea, Mihaela Borcea a postat o serie de imagini ținând-o în brațe pe micuță, fotografia cu pricina fiind realizată pe litoralul românesc. ”La mulți ani, Gloria, copil frumos și bun!! Love you!”, a notat Mihaela Borcea la fotografia respectivă.

Interesant este însă că fotografia cu pricina este realizată chiar la hotelul din Olimp pe care îl deține Cristi Borcea și este administrat de Valentina Pelinel.

Valentina Pelinel, în concediu cu Cristi Borcea! Cine are grijă de hotel

De curând, Valentina Pelinel și Cristi Borcea au tot postat imagini din vacanța pe care o petrec împreună, la hotelul din Olimp pe care îl dețin. Spunem vacanță pentru că, cel puțin în ultima vreme, Mihaela Borcea pare să fie cea care se implică tot mai mult în cele necesare în locația de 3 stele din Olimp.

Și, pe perioada în care Valentina Pelinel și Cristi Borcea se relaxează, alături de cei trei copii ai lor, pe litoralul românesc, fiind, pare-se, într-un binemeritat concediu, Mihaela Borcea are grijă ca toate afacerile să meargă strună, iar conturile ei de socializare sunt pline de imagini cu privire la evenimentele pe care le-a organizat la hotel.

Interesant este însă că și Valentina Pelinel a avut grijă să marcheze momentul zilei de naștere al Gloriei, fetița lui Cristi Borcea cu Alina Vidican, dar fără să posteze imagini în compania micuței, probabil pentru a nu leza sentimentele fostei soții ale omului de afaceri.

Alina Vidican și Mihaela Borcea și-au refăcut viața

După ce Cristi Borcea a decis să divorțeze de Alina Vidican pentru a se căsători cu Valentina Pelinel, cea pe care o numește marea lui dragoste, fostele sale soții, cu acordul lui, și-au refăcut, la rândul lor, viața.

Iar Mihaela Borcea este, acum, alături de iubitul ei, chiar la hotelul lui Cristi Borcea, în timp ce i și sunt preocupați de organizarea nunții lor.

”Ne vom căsători foarte curând și suntem foarte încântați! 26 august, anul acesta! Alina se ocupă cu o companie de organizare de nunți de tot ce este nevoie și sunt sigur că va fi minunat. Luna de miere va fi hotărâtă în curând, nunta este la mijlocul sezonului de curse, așa că poate fi chiar pe pistă (râde, n. red.) Glumesc cu asta, că dacă cer așa ceva că mă va ucide”, spunea, acum ceva vreme, în exclusivitate pentru FANATIK, Claude, iubitul milionar al Alinei Vidican.

Cristi Borcea vrea să aibă zece copii

”Sunt atât de fericit că toți copiii mei se înțeleg bine între ei și comunică constant, chiar dacă trei locuiesc în America. Este cea mai mare realizare a mea şi sunt mândru că am această familie extinsă. Am grijă să vorbesc zilnic cu ei. Dar faptul că toţi copiii mei se înţeleg bine, se sprijină şi au legat o relaţie atât de strânsă este pentru mine cel mai preţios cadou”, spunea, acum ceva vreme, Cristi Borcea.

De altfel, la majoratul gemenilor pe care îi are cu Mihaela Borcea, e, inclusiv pe cei din Statele Unite ale Americii, acela fiind, probabil, și momnetul în car eprima lui soție s-a fotografiat cu Gloria și a folosit imaginea zilele trecute, la aniversarea celor șase ani ai micuței.

Oricum, în ciuda faptului că omul de afaceri Cristi Borcea este unul dintre cei mai „prolifici” români când vine vorba de moștenitori, acest a a anunțat, de curând, că mai vrea un copil de la Valentina Pelinel.

Cristi Borcea: ”Sunt un romantic incurabil”

Astfel, omul de afaceri are trei copii cu Mihaela Borcea – Patrick și gemenii care tocmai și-au serbat majoratul, Melissa şi Angelo -, doi cu Alina Vidican – Alexandru și Gloria -, o fetiță cu avocata Simona Dana Voiculescu și trei alături de Valentina Pelinel, un băiat și două gemene. Iar dacă mai urmează un copil, fostul acționar de la Dinamo București va ajunge la un total de 10 moștenitori.

”Sunt un romantic incurabil, cum ai vrea să fiu dacă am atâția copii cu atâtea femei! Îmi plac foarte mult copiii! Deocamdată nu îmi mai doresc copii, dar dacă Valentina își mai dorește, eu nu am nicio problemă (…) Valentina este cea care se ocupă de absolut tot. Cu ea am probleme pentru că este o mamă ordonată, vrea ca totul să fie ca la carte, iar eu îi cam răsfăț pe copii”, spunea Cristi Borcea la emisiunea Denisei Rifai de la Kanal D.