Haosul din Educație: de la cardurile cu prima didactică pentru profesori la conturile bancare obligatorii pentru bursele elevilor. „E un abuz”

Nu toți părinții sunt de acord cu deschiderea unui nou cont, cu comisioanele aferente, mai ales când e vorba de un copil minor, însă, la foarte multe școli, părinților li s-a spus că pentru a putea primi bursa elevului e necesar ca acesta să aibă propriul cont bancar. Mai mult, unitățile de învățământ susțin că aceasta este recomandarea primită de la inspectorate, însă atât Ministerul Educației, cât și inspectoratele școlare spun că este, de fapt, un abuz ca o școală să condiționeze acordarea burselor de crearea unui cont pe numele elevului. Părinții pot oferi propriul cont sau pot opta pentru plata în numerar a bursei copiilor, spun autoritățile. Acest episod vine în contextul în care profesorii și-au primit recent cardurile cu prima de carieră didactică, promise la încheierea grevei din vară, carduri ce pot fi folosite însă doar în câteva magazine aprobate de minister.

Școlile obligă părinții să le deschidă conturi copiilor

Tot mai mulți părinți se plâng de faptul că școlile îi obligă să deschidă e. Mai mult, în cele mai dese cazuri, conducerea școlilor le cere părinților ca aceste conturi să fie deschis la o anume bancă. O mămică din Capitală ne-a povestit că la clasa unde învață fiul ei de 12 ani, toți părinții elevilor din clasă le-au făcut carduri după ce au primit o astfel de cerere din partea conducerii unității de învățământ. „Nu mi se pare normal să mă oblige să îi fac card copilului meu. Are doar 12 ani și nu folosește așa ceva, iar eu am deja o groază de carduri. Pentru ce să mai plătesc comisioane la un alt cont, mai ales când este vorba de bursa școlară a copilului”, a declarat, pentru FANATIK, mama unui elev.

Situația nu este nouă. În ultimele săptămâni, odată cu reînceperea școlii, pe grupurile de părinți tot mai mulți oameni s-au plâns de faptul că de la școală li s-a cerut să le facă copiilor conturi pentru plata burselor. „În actele necesare pentru aplicarea la bursa scrie clar și la noi: extras de cont BCR pe numele copilului”, sau „La fel și la mine. Certat cu secretara. Cu toată școala, cu tot ce vrei. Final: deschis cont pe numele copilului la BCR. Cam asta e. În condițiile în care deja era deschis un cont tot la BCR, special pentru bursă, folosit în ultimii 3 ani. Acum altul, doar că pe numele copilului” sau „Noi am primit formulare cu BCR, secretara ne-a spus doar cont la BCR”, sunt doar câteva exemple ale unor părinți care au relatat aceeași situație. De la școală li s-a cerut un cont pe numele copilului, ba chiar la o anume bancă, pentru virarea bursei școlare.

Din relatările părinților, se pare că unii au cedat și au deschis un cont nou, alții povestesc că după discuții au reușit să ofere propriul cont pe care să primească bursa, fie că e vorba de banca recomandată sau nu. O altă situație relatată de mai mulți părinți este aceea că directorii școlilor le spun că . Ceea ce reiese însă din multiplele relatări este că situația nu este singulară, la nivelul unei singure școli sau a unui singur județ, vorbim de o practică generală, ceea ce arată că fie a existat o recomandare în acest sens, fie ea a fost înțeleasă greșit la nivelul unităților de învățământ.

Inspectoratele spun că este un abuz

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a recunoscut că au existat astfel de cazuri, însă s-a intervenit imediat pentru a rezolvarea acestora. De asemenea, reprezentanții instituției ne-au declarat că o astfel de cerere reprezintă un abuz din partea școlilor, plata burselor neputând fi condiționată de existența nici a unui cont bancar în general sau unul la o anumită bancă.

„Acolo unde am avut semnale că astfel de cazuri au avut loc, am precizat foarte clar că nu este posibil așa ceva. Părinții nu trebuie să-și facă carduri la o anumită bancă. Au libertatea de a alege. Acolo unde am semnale că se întâmplă acest lucru, am intervenit și am rezolvat. La fel, se pot da datele de card ale părintelui. Am avut și astfel de situații, dar la fel, am intervenit și le-am rezolvat. Pot să-și ridice bursa de la casierie, pot să-și aleagă ce bancă doresc, pot să ia pe numele părintelui. Noi am transmis exact ce ne-a transmis ministerul, iar atunci când au fost probleme am intervenit. Părintele decide pe ce card intră bursa. Este ceea ce am transmis tuturor școlilor”, a declarat, pentru FANATIK, Daniel Mălăelea, inspector în cadrul ISMB, responsabil de plata burselor școlare.

Și la Inspectoratul Școlar Ilfov poziția oficială a fost că nu a existat o astfel de recomandare la nivelul școlilor. Din contră, inspectoarea generală Adriana Stoica spune că de la minister a venit chiar atenționarea să nu existe impunerea unei anume bănci. „În niciun caz nu recomandăm noi banca. Chiar a fost recomandarea către ei, venită de la minister, să nu facă lucrul acesta, să recomande o anumită bancă. Pot să folosească conturile părinților, iar, cu acordul lor, pot fi deschise conturi și pe numele elevilor. Mulți părinți poate își doresc să le deschidă un mic cont de economii, dar aceasta nu este o condiție pentru plata bursei”, a declarat aceasta, pentru FANATIK. „Probabil că din comoditate, dacă există așa ceva. Avem și școli care au și 3.000 de bursieri”, a mai precizat Adriana Stoian.

Avocatul Zeno Daniel Sustac, administratorul grupului de discuții “Părinții Elevilor din România”, spune că obligarea deschiderii unui nou cont la o anumită bancă din partea conducerii școlilor este nelegală, și cu atât mai gravă cu cât există în acest sens un punct de vedere clar al Ministerului Educației.

„ În accepțiunea ministerului un astfel de act este sinonim cu abuzul, este recomandată sesizarea ministerului în astfel de situații. Metodologia nu prevede nimic în ceea ce privește modalitatea de plată a burselor, acestea se pot plăti prin virament bancar sau cash. Cu toate acestea, unele unități de învățământ (încă) sugerează sau recomandă anumite bănci din rațiuni aparent economice. Este bine de știut că banii de burse pot intra fără probleme în contul în care se virează deja alocațiile, cont care îi aparține părintelui sau elevului, nu este necesar a se deschide un cont nou.

Orice impunere de deschidere a unui cont pe numele elevului excedă cadrului legal. Sub nicio formă beneficiarii nu pot fi privați de sumele cuvenite lor în mod real invocându-se astfel de tertipuri. Pe grupul de discuții “Părinții Elevilor din România”, grup cu 20.000 de părinți al cărui fondator și administrator sunt, din nefericire încă sunt sesizate de părinți situații de acest tip”, a declarat acesta pentru FANATIK.

Ce a spus Ministerul Educației

Ministerului Educației spune și el că o astfel de practică constituie un abuz din partea școlilor. Secretarul de stat Florian Lixandru a declarat pentru FANATIK că ministerul a transmis instrucțiuni clare fiecărei școli privind metodologia de plată a burselor și susține că acolo unde au existat aceste cereri pentru părinți ele au avut rolul de recomandări. În opinia sa, o astfel de trecere la o anume bancă nu ar fi avut rolul decât de a ușura munca conducerii școlilor. Acesta subliniază însă că unitățile de învățământ nu au dreptul să oblige părinții să-și deschidă un cont bancar pentru ca elevii să-și poată primi bursele școlare.

„Noi am transmis instrucțiunile în teritoriu, am precizat foarte clar că nu pot condiționa plata bursei de deschiderea unui cont. Fiecare școală, conform metodologiei, are obligația să elaboreze o procedură proprie pentru plata burselor, și fiecare școală își stabilește condițiile. Dacă școala respectivă are o convenție doar cu o bancă, ceea ce e normal, pentru că dacă ai sute de copii nu poți să stai să faci sute de ordine de plată, ar trebui ca secretariatul să lucreze numai pentru burse, și atunci, ca și la salarii, fiecare școală are o convenție încheiată cu o anumită bancă. Dacă școala respectivă are o astfel de convenție, atunci recomandă un cont la banca respectivă. Cei care nu doresc să-și deschidă un cont, au chiar posibilitatea să primească banii în numerar”, a declarat, pentru FANATIK, Florian Lixandru, secretar de stat în Ministerul Educației.

Acesta este de părere că, în contextul în care oricum plățile prin virament devin regula și în societatea noastră, trebuie avut în vedere cât de dificil ar fi pentru o școală să mai trebuiască să se complice cu plata acestor burse în numerar, mai ales că școlile nu au un casier.

„Plata în numerar a burselor ar fi o responsabilitate foarte mare pentru contabilul unității, pentru persoana care merge și ridică banii de la Trezorerie, și care apoi trebuie să-i aducă în școli. Se încearcă reducerea acestor procese, iar în baza convențiilor pe care școlile le au încheiate cu băncile, le recomandă o anumită bancă. Sunt și școli care recomandă, două, trei bănci. Asta pentru că nu poți să faci ordine de plată pentru fiecare copil în parte, vorbim de sute de beneficiari la nivelul unei unități de învățământ. Totul se face online.

Noi am spus foarte clar că plata bursei se poate face și în contul părintelui. Dacă o luăm cronologic, cel care a depus cererea și declarația este părintele. Pentru elevul minor nu este nicio problemă ca bursa să fie încasată în contul părintelui. Acolo unde școala nu acceptă acest lucru e chiar un exces de zel din partea lor. Nu e nicio problemă să virezi banii în contul părintelui. Școlile se plâng că vine Curtea de Conturi și îi verifică. Sigur, sunt și situații când părinții sunt separați, custodia este comună.. sunt probleme în astfel de situații. Dar, în mod normal, nu este nicio problemă ca acești bani să ajungă în contul părintelui”, a mai declarat, pentru FANATIK, Florian Lixandru.

Acesta recunoaște însă că sunt și cazuri în care părinții nu doresc, din diferite motive, religioase sau chiar financiare, să-și deschidă conturi noi, însă nimic nu-i obligă pe aceștia să încaseze în continuare bursele în numerar.

Totuși, acesta este de părere că părinții pot face un efort pentru a înțelege situația în care se află școlile, și dificultățile pe care le creează obligația de a opera câteva sute de ordine de plată, mai ales acolo unde nu există un personal dedicat acestei operațiuni.

„Sunt și cazuri unde părinții nu doresc să-și deschidă un cont la bancă. Sunt motive religioase sau de altă natură. Sunt părinți care au probleme cu băncile, sunt în insolvență sau sunt executați silit, și atunci nu-și deschid cont la bănci tocmai din acest motiv. Și atunci, singura soluție e să încaseze aceste burse în numerar. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem și unitatea de învățământ și responsabilitatea pe care o are directorul de școală, contabilul, secretarul, vis-a-vis de aceste tranzacții în numerar.

Părintele e unul singur și face o singură operațiune. O școală, ca să vireze în zece conturi, la zece bănci, e mult mai complicat și e vorba și de rigoarea în aceste operațiuni. Trebuie să fii foarte atent să nu ajungă banii în altă parte. Și atunci trebuie să-i înțelegem și pe cei de la școli”, a mai declarat oficialul din Ministerul Educației.

Pe de altă parte, avocatul Zeno Daniel Sustac spune și el că motivațiile acestui tip de demers din partea școlilor înclină spre comoditate, dar nu pot fi excluse nici interesele personale.

„Motivațiile școlilor care procedează astfel pot fi diverse, de la ușurința și profitabilitatea efectuării unor astfel de operațiuni cu o singură bancă sau cu un număr restrâns de bănci, la interese personale ale unor angajați din sistem în a favoriza anumite bănci. Deși se evită a se discuta deschis despre acest subiect, pot fi și lucruri necurate la mijloc (din sfera micilor învârteli personale), nu totul se reduce la necunoaștere sau comoditate”, a mai declarat, pentru FANATIK, Zeno Daniel Sustac.

Carduri și pentru prima profesorilor

Din păcate, situația obligativității constituirii unui cont bancar pe numele elevului care primește bursă nu este singura problemă a Ministerului Educației, apărută recent în spațiul public. La finalul lunii octombrie, profesorii au început să-și primească și cardurile cu prima de carieră didactică, primă care ajunge până la suma de 1.500 lei. Profesorii au constatat că aceste carduri nu pot fi folosite însă decât în magazine fizice, iar ministerul a elaborat o listă cu magazinele unde aceste carduri pot fi folosite. a acestor magazine conține peste 1.200 de centre în peste 175 de orașe din țară. Totuși, în unele orașe lipsesc mari lanțuri comerciale. Spre exemplu, menționa că dascălii din oraș pot folosi aceste carduri doar la câteva librării și la lanțul de magazine Flanco, lipsind din listă marii retaileri de pe piața din România, eMag sau Altex. Cum e vorba de circa 240.000 de profesori care își vor folosi aceste carduri pentru achiziția de laptopuri sau tablete, s-a ridicat întrebarea cum va reuși un retailer cu o cotă de piață de 14 ori mai mică să acopere o astfel de cerere.

Procesul de distribuire a cardurilor trebuia să înceapă în data de 20 octombrie și să se încheie săptămâna trecută, pe 27 octombrie. Mai mulți parlamentari ai opoziției au cerut lămuriri din partea Ministerului Educației, subliniind faptul că nu toate sumele fuseseră virate de către minister, dar mai ales prin prisma faptului că anumite magazine erau prezente în lista aprobată de minister, iar altele nu.

„Am primit numeroase semnale de la cadrele didactice care își exprimă frustrarea față de întârzierile în distribuție și încărcarea incompletă a sumelor. Mai mult, există suspiciuni cu privire la posibila existență a unui monopol pentru un singur furnizor de electronice, ceea ce ar putea afecta accesul la resursele necesare. De asemenea, Guvernul trebuie să pună la dispoziție mecanisme prin care produsele să fie comandate online, în special pentru cadrele didactice care sunt în mediul rural și nu au posibilitatea de a găși ușor ce au nevoie”, a declarat Oană Cambera, vicepreședintă și deputată REPER.

La scurt timp, Ministerul Educației a revenit cu un comunicat în care anunța că lista va fi actualizată pe parcurs, ba chiar îi încuraja pe profesori să trimită propuneri cu magazine.