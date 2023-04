Helmut Duckadam știe ce se ascunde în spatele legii propuse de Vasile Dîncu: „Nu a făcut nimic pentru Steaua cât a fost ministru”

Vasile Dîncu, alături de alți doi parlamentari, prin care se cere modificarea Legii Sportului în așa fel încât cluburile de drept public să poată lua startul în ligile profesioniste. CSA Steaua, care se confruntă cu interdicția de a promova din acest motiv, ar fi prima pe listă care ar putea beneficia de aprobarea modificării.

Helmut Duckadam nu crede în succesul legii propuse de Vasile Dîncu: „Cei de la CSA Steaua se amăgesc”

Proiectul de lege propus de Vasile Dîncu . Momentul este cu atât mai tensionat, cu cât pentru Clubul Sportiv al Armatei urmează derby-ul cu Dinamo de pe Stadionul Ghencea, marți, 18 aprilie, ora 19:00.

Deși fostele glorii ale Stelei sunt pe aceeași lungime de undă cu modificările Legii Sportului propuse de Vasile Dîncu și aliații din PSD, Helmut Duckadam este de altă părere. „Eroul de la Sevilla” este convins că fostul ministru al Apărării nu are intenția de a ajuta CSA Steaua, ci face aceste demersuri doar pentru propria imagine.

„Am văzut că în ultima perioadă sunt foarte multe păreri pro și contra. Nu sunt avocatul FCSB-ului, nu am vorbit cu domnul Becali de 5 ani și nu am nicio relație cu FCSB-ul de peste 3 ani. Toată lumea mă asociază cu FCSB, dar nu mai am treabă.

Eu cred că cei de la CSA Steaua se amăgesc puțin cu această inițiativă legislativă a domnului Dâncu, deoarece domnul Dîncu nu a făcut nimic pentru Steaua cât a fost ministru și nu o să facă nici acum”, a declarat Helmut Duckadam, la emisiunea „Fotbal Club” de la .

„Se știe foarte clar că nu e un iubitor al Stelei, el e cu CFR”

„Cred că a făcut-o pur și simplu pentru el, pentru imaginea lui. Se știe foarte clar că nu e un iubitor al Stelei, el e cu CFR. Părerea mea este că această inițiativă legislativă nu are nicio șansă de a trece de Parlament.

Am mai vorbit și eu cu oameni, nimeni nu știa că domnul Dîncu va face acest lucru”, au fost cuvintele lui Helmut Duckadam. CSA Steaua se află pe locul 2 în play-off-ul ligii secunde, iar în cazul în care va termina pe una dintre primele două poziții, echipa antrenată de Daniel Oprița nu va putea promova.

Totul, din cauza faptului că CSA Steaua reprezintă un club de drept public. Răzvan Burleanu, pe care Florin Talpan l-a numit la FANATIK SUPERLIGA principalul vinovat pentru situația creată, a mărturisit că CSA Steaua va obține dreptul de promovare dacă acțiunile vor fi preluate de o societate comercială sportivă.

Vasile Dîncu, lege cu dedicație pentru CSA Steaua

Florin Talpan a avut un discurs dur la FANATIK SUPERLIGA și a precizat că . Astfel, pe fir a intrat Vasile Dîncu. Fostul ministru al Apărării a inițiat un proiect de lege prin care cere modificarea Legii Sportului în așa fel încât cluburile de drept public să poată lua startul în ligile profesioniste.

Constantin Bogdan Matei, deputat PSD, a dezvăluit că este la finalul acestui sezon. Unul dintre inițiatorii legii a mărturisit că „traseul legislativ durează cel puțin un an de zile”.