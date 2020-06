Helmuth Duckadam, la CSA Steaua! Peluza Sud i-a cerut comandantului Hâncu aducerea legendei roș-albastre. Exclusiv

Helmuth Duckadam și-a anunțat demisia de la FCSB cu câteva minute înainte de începerea derby-ului de la Cluj.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Legenda roș-albastră a declarat că nu se mai simțea dorit la formația lui Gigi Becali și a luat această decizie pentru a nu se ajunge în situația de a fi dat afară.

FANATIK a aflat că imediat după demisia anunțată de Duckadam, mai mulți membri din Peluza Sud Steaua, care susțin echipa din liga a patra, i-au cerut comandantului CSA Steaua să-l angajeze pe fostul portar la clubul Armatei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Helmuth Duckadam, cerut la CSA Steaua de către cei din Peluza Sud din Ghencea

Helmuth Duckadam a fost angajat la FCSB în urmă cu 10 ani. În ultimul timp, directorul de imagine de la echipa lui Gigi Becali a avut mai multe contre verbale cu tot ceea ce înseamnă CSA Steaua.

Duckadam a fost de partea FCSB, și pentru că era pe statul de plată al lui Becali, dar și pentru că el considera că FCSB este continuatoarea echipei cu care el a câștigat, pe 7 mai 1986, Cupa Campionilor Europeni.

ADVERTISEMENT

Despărțirea dintre legenda roș-albastră și Gigi Becali a deschis noi orizonturi pentru Helmuth Duckadam. Din informațiile FANATIK, mai mulți membri ai Peluzei Sud Steaua i-au cerut comandantului clubului Armatei, Mădălin-Sorin Hîncu, să-l aducă pe Helmuth la CSA!

Comandantul CSA Steaua, Mădălin Hîncu, și-a propus să aibă o discuție cu Helmuth Duckadam

Comandantul Hîncu le-ar fi transmis suporterilor că va avea o discuție pentru a se convinge dacă Duckadam vrea să facă acest pas. Pe care cei de la FCSB l-ar vedea probabil ca pe o trădare, iar cei de la CSA ca o recuperare a ultimei părți din „tezaurul” de la Sevilla.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Helmutk Duckadam a refuzat momentan să comenteze orice despre viitorul său. Nu dorește în perioada următoare nici să discute despre modul cum s-a despărțit de Gigi Becali, nici ce va face în continuare. Oricum, varianta CSA Steaua stă în picioare pentru el.

Acum o lună, Duckadam refuza să-și facă abonament pe noul stadion Steaua și-l înțepa pe Ilie Dumitrescu: „L-am văzut că s-a schimbat. Eu nu fac la fel”

Nu a trecut decât o lună de când Helmuth Duckadam trimitea o nouă ironie către cei de la CSA Steaua, dar îl înțepa și pe colegul de platou de la Digi Sport, Ilie Dumitrescu. Referirea era la noul stadion care se construiește în Ghencea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Nu am ce să mai zic despre ce planuri au cei de la CSA Steaua, eu rămân consecvent. Pentru că am văzut că unii își mai schimbă părerea. Păi, l-am văzut pe Ilie că s-a cam schimbat! Își ia abonament. Nu am avut nimic cu CSA, nu am și nici nu o să am nimic. Deci, n-o să-mi fac nici abonament”, a spus Duckadam la „Fotbal Club”.

De-a lungul timpului, fostul portar de legendă a avut atacuri non-stop la adresa celor de la clubul Armatei. Cu toate acestea, acum fanii de la Peluza Sud vor să treacă peste tot ce s-a întâmplat și să-l ierte pe Helmuth Duckadam.

ADVERTISEMENT

„Această echipă a CSA-ului, că va ajunge în Divizia B sau Divizia A, va rămâne tot o echipă nou înființată, care a venit de undeva, de nicăieri” – Helmuth Duckadam

Reacția lui Gigi Becali vizavi de demisia lui Helmuth Duckadam nu i-a surprins pe steliști: „Ce fac eu cu legendele dacă dau faliment?”

Poate că unii așteptau ca Gigi Becali să aibă o altfel de reacție după ce fostul director de imagine de la FCSB și-a anunțat plecarea. Să insiste să rămână, să-i mărească iarăși salariul, să lase o portiță deschisă de genul „lasă că vorbim noi, Helmuth”.

ADVERTISEMENT

Dar, nu! Becali a fost tranșant și a anunțat că nu-l interesează legendele, că el l-a adus la FCSB pe „omul Duckadam”, nu pe „legenda Duckadam”, că, oricum, Helmuth era cel mai puțin important în club și nici nu trecea pe la birou. Dacă o fi avut birou…

„Lui Helmuth i-am tăiat cel mai mult din salariu, pentru că el era cel mai puțin prezent la club. Ce mai fac cu legendele și personalitățile dacă eu dau faliment?, a spus Gigi Becali duminică seara, la puțin timp după anunțul demisiei.

Foștii colegi ai lui Duckadam nu au fost foarte surprinși de declarațiile lui Becali și l-au felicitat pe Helmuth pentru decizia luată. „Bine ai revenit cu picioarele pe pământ!”, i-a transmis Gabi Balint.