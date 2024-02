Hidroelectrica, anunț important pentru toți clienții. Mare atenție, e vorba despre plata facturii

Așadar, pe pagina de Facebook a companiei, a fost publicat un mesaj prin care oamenilor li se explica cum trebuie să procedeze atunci când își plătesc factura. Se pare că nu toată lumea știe cum să-și plătească în mod corect factura online, astfel că riscă să facă plățile degeaba, fără să fie luate în cont.

Hidroelectrica, anunț important pentru toți clienții

”Cum mă asigur că efectuez plata corectă a facturii de energie electrică? În vederea alocării corecte a plății efectuate, vă rugăm să luați în calcul următoare. Este necesară introducerea detaliilor de plată formate din CONT CONTRACT și NUMĂR FACTURĂ, indiferent de modalitatea de plată aleasă.

ADVERTISEMENT

Plățile care nu respectă modalitățile de plată prezentate în cadrul facturii de energie electrică și pe pagina de interne vor fi procesate cu întârziere, nu vor fi prelucrate sau vor fi returnate, după caz. Termenul de procesare a plății în sistemul nostru informatic este de maximum 3 zile lucrătoare.

, vă rugăm să accesați http://hidroelectrica.ro – Secțiunea Furnizare Energie sau ne puteți contacta la următoarele numere de telefon: 021 9834 sau 021 9861”, a transmis compania Hidroelectrica. Problema mare e, așa cum au remarcat și internauții, că nu prea există facturi emise la timp pentru a fi plătite

ADVERTISEMENT

Așadar, ridicolul situației a fost remarcat imediat de către internauți, în condițiile în care Hidroelectrica are o mare problemă cu emiterea la timp a facturilor. ”Să se poată plăti factura, există o condiție: să o emiteți!”, a făcut haz de necaz situația un cetățean. ”Domniile voastre când vor emite corect și la timp facturile? Dar, instrumente deja banale ca un procesator de plăți când veți implementa?”, s-a plâns un altul.

Hidroeelectrica se așteaptă să plătească amenzi de 10 milioane de lei

și este conștientă de acest lucru, Hidroelectrica se așteaptă să primească amenzi de 10 milioane de lei în 2024. De altfel, bugetul companiei a fost creat în așa fel încât aceste amenzi să fie asumate și acoperite. Așadar, românii care speră că situația va intra în normalitate mai au de așteptat.

ADVERTISEMENT

”Este o bugetare prudențială, nu are în vedere un eveniment specific ci doar numărul de clienți de portofoliu. Anul trecut am plătit 3,9 milioane de lei. Nu ne așteptam să plătim mai mult, dar am bugetat eventuale evenimente neprevăzute. Suntem siguri ca vor fi evoluții semnificative pe partea de digitalizare care să reducă sau să elimine sincopele în facturare”, au transmis reprezentanții Hidroelectrica.

Oamenii sunt foarte nervoși pentru că primesc chiar și 7 facturi simultan, pe care nu au cum să le plătească, astfel că fac plângere la ANPC. ”În urma unei sesizări făcute la ANPC am primit facturile restante pentru perioada 28.05 – 31.12.2023. Printre cele lunare am regăsit și o factura care are trecută perioada 7.07 – 31.10.

ADVERTISEMENT

Am dat indexul lunar, pe factură nu este trecut Regularizare. Nu înțeleg ce este cu ea. Și, de asemenea, va rog să îmi spuneți cum ați procedat cu plata în rate. Toate facturile sunt emise ieri și au data scadenta 11.03, iar suma nu este mică”, explica un client al companiei, care avea de plătit 3.200 de lei restanțe, conform Hot News.