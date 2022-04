Horațiu Feșnic, două decizii împotriva FCSB în prima repriză cu Universitatea Craiova. Proteste vehemente după una dintre ele. Video

Contestat de Universitatea Craiova la meciul pierdut în fața FCSB-ului cu 3-2 pe teren propriu în sezonul regulat din Casa Pariurilor Liga 1, Horațiu Feșnic a ieșit în evidență încă din startul derby-ului de pe Arena Națională.

Horațiu Feșnic i-a anului golul lui Malcom Edjouma pentru henț

FANATIK a surprins momentul când Malcom Edjouma a sărit la cap cu brațul ridicat către traiectoria mingii. Deși jucătorii FCSB-ului sărbătoreau deja reușita, Horațiu Feșnic a anulat golul în urma protestelor vehemente ale oltenilor, după ce s-a consultat cu asistentul.

Feșnic a acordat un penalty împotriva FCSB-ului la ultimul meci cu Universitatea Craiova pe care l-a arbitrat, spre nemulțumirea jucătorilor lui Toni Petrea, care sărbătoreau deja golul.

Jucătorii Universității Craiova au protestat vehement, iar momentul a fost surprins de asemenea de foto-reporterul FANATIK, iar imediat după, Feșnic a luat decizia să anuleze golul.

Horațiu Feșnic, arbitrul preferat al lui Gigi Becali: „am zis că ăsta o să fie mare arbitru, că are nume biblic”

Patronul FCSB, Gigi Becali, pe arbitrul ardelean în urmă cu câțiva ani: „Cel mai bun arbitru este, după părerea mea, ăla, Sfeșnic (n.r. Horațiu Feșnic). Clar, simplu, liniștit, unde e fault, pac, fault, fluieră, nu are nicio emoție, nicio teamă, îmi place statura lui Sfeșnic.

Are și nume biblic. Când am auzit de el, am zis că ăsta o să fie mare arbitru, că are nume biblic, pe cuvânt”, declara Gigi Becali în 2017, an în care Feșnic a fost inclus pe lista FIFA.

Preferatul lui Gigi Becali a fost însă pus la zid de Laurențiu Reghecampf după derby-ul cu FCSB: „Horațiu Feșnic să își analizeze arbitrajul din acest meci. Bancu putea să continue acea fază, dar este lovit de Crețu.

Nu știu dacă este intenție sau nu, dar îl lovește. Apoi îi dă galben lui Houri și simulare la o fază la care a fost fault. Iar apoi luăm gol pe acel final”, a spus Reghecampf la finalul partidei pierdute cu 3-2.

Radu Petrescu testează sistemul VAR la derby-ul de pe Național Arena

FANATIK l-a surprins pe VAR înainte de FCSB – Universitatea Craiova. Deși nu vom avea parte de arbitraj VAR la această partidă, arbitrul FIFA va testa sistemul la derby.