Horaţiu Feşnic, “febleţea” lui Gigi Becali, a dat al doilea penalty al sezonului! Ambele au fost împotriva FCSB

Meciul dintre Universitatea Craiova şi FCSB a început tare, cu ambele formaţii având acţiuni având atacuri periculoase. Însă, în minutul 13, Markovic a profitat de o gafă a lui Vali Creţu şi a centrat mingea spre Elvir Koljic.

Atacantul bosniac a căzut după o ţinere a lui Iulian Cristea şi Horaţiu Feşnic a dictat penalty pentru gazde.

Horaţiu Feşnic, “febleţea” lui Gigi Becali, a dat al doilea penalty al sezonului!

Chiar dacă lovitura de pedeapsă nu a fost foarte clară, arbitrul a avut circumstanţe de a acorda fault, în condiţiile în care ambele mâini ale lui Cristea îl ţineau pe Koljic şi, ulterior, fundaşul a căzut peste atacant.

Penalty-ul a fost transformat fără emoţii de Andrei Ivan, iar oltenii au preluat conducerea pe tabelă din startul meciului.

Ambele penalty-uri acordate de “central”, împotriva FCSB!

Pentru Horaţiu Feşnic este al doilea penalty dictat în acest sezon, în cele şase meciuri la care a fost delegat. “Centralul” l-a acordat pe primul tot împotriva roş-albaştrilor, în meciul cu Sepsi, încheiat 1-1.

În meciul de pe Arena Naţională, Feşnic a dictat penalty pentru Sepsi, însă Andrei Vlad a parat lovitura de pedeapsă executată de Mitrea.

Ce spunea Gigi Becali despre Feşnic: “Când am auzit de el am zis că ăsta o să fie mare arbitru, că are nume biblic. Pe cuvânt”

Horaţiu Feşnic este “febleţea” lui Gigi Becali dintre arbitrii. În urmă cu câţiva ani, patronul FCSB l-a lăudat public pe cavalerul fluierului:

„Cel mai bun arbitru la ora asta este după părerea mea ăla, Sfeşnic (n.r. – Horatiu Feşnic). Clar, simplu, liniştit, unde e fault, pac, fault, fluieră, nu are nicio emoţie, nicio teamă, îmi place statura lui, Sfeşnic (n.r – suport special pentru lumânări).

Are şi nume biblic. Când am auzit de el am zis că ăsta o să fie mare arbitru, că are nume biblic. Pe cuvânt”, spunea patronul FCSB în urmă cu câţiva ani.

Delegat şi la un meci din Conference League!

Universitatea Craiova nu a ţinut mult timp avantajul. La trei minute după golul lui Ivan, Andrei Dumiter a egalat pentru roş-albaştrii cu o lovitură de cap.

Horaţiu Feşnic este la a şaptea partidă din acest sezon, în Liga 1. În total, a condus 13 meciuri, având şi un meci din grupele UEFA Conference League.