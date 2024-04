Horațiu Moldovan, dat în judecată! Câți bani trebuie să dea portarul lui Atletico Madrid

Horațiu Moldovan s-a transferat la începutul anului 2024 la Atletico Madrid, sub comanda lui Diego Simeone. Spaniolii din La Liga au achitat giuleștenilor clauza de reziliere, în valoare de 800.000 de euro, pentru semnătura portarului.

Moldovan, acționat în instanță

, Moldovan nu a jucat niciun minut până în prezent la Atletico, portarul se confruntă mai nou cu alte dificultăți. Fostul său impresar, Bogdan Apostu, l-a dat în judecată după ce îl amenințase de luni bune că va recurge la această cale.

Agentul de fotbaliști l-a reprezentat pe Horațiu Moldovan în perioada 2019-2023, pentru ca apoi fostul rapidist să rupă înțelegerea, unilateral. Bogdan Apostu a declarat în cursul acestei zile că l-a acționat în judecată pe internaționalul român.

Acesta a cerut daune după ruperea contractului și a punctat că suma obținută în urma procesului o va dona, în mare parte. Apostu dorește să dea un exemplu fotbaliștilor, să își respecte clauzele contractuale cu impresarii.

“Tot ce am reușit am făcut prin muncă, nu am plâns niciodată după bani. L-am dat în judecată pe Horațiu Moldovan. Mare parte dintre banii pe care îi voi câștiga la proces îi voi dona și voi face totul public.

Nu țip după bani. Am nevoie ca jucătorii să înțeleagă că trebuie respectate contractele, iar onoarea trebuie să primeze în fotbal”, a declarat impresarul, conform Digisport, în cursul zilei de marți.

Ce pretenții financiare are impresarul de la Moldovan

Bogdan Apostu știe exact ce vrea și cât vrea de la portarul naționalei României. Impresarul dorește 3% din salariile încasate de către fotbalist din anul 2021, până la finalul anului 2023. În plus, Apostu a cerut în instanță și 7% din suma plătită de Atletico Madrid celor de la Rapid, pentru Moldovan.

În primul rând, am de primit 3% din toate contractele avute de Horațiu din 2021 încoace. Și alți 7% din suma de transfer la Atletico Madrid. Bani pe care eu i-am trecut în contractul lui, pentru că asta era modalitatea legală agreată cu juriștii și avocații, urmând ca eu să-i facturez când se realizează transferul.

Iar el acum se face că uită…Contractual, el nu mai este reprezentat de mine acum. Și nu vreau nimic din ce face el acum la Atletico. Nu vreau parte din salariul lui. A expirat contractul lui cu mine. Suntem bărbați, nu e niciun fel de problemă, chiar dacă moral lucrurile trebuiau să fie diferite. Însă când ne referim la ăia 7%, ăia sunt banii mei! Și el știe asta”, Totul ar fi pornit de la faptul că impresarul i-ar fi blocat transferul lui Denis Moldovan la CSA Steaua, fratele portarului.