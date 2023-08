Horațiu Moldovan, reacție după ultimele critici: „Unii vor să te vadă cum pierzi”

Horațiu Moldovan a comis erori grave la ultimul meci cu FC Voluntari, iar Rapid a decis de urgență să îi aducă un nou antrenor cu portarii, .

Horațiu Moldovan a răbufnit după ce a fost criticat dur: „Dezamăgește-i”

Horațiu Moldovan a evitat să facă declarații suplimentare pe acest subiect, însă a avut o reacție sugestivă pe contul său oficial de Instagram, unde a scris: „Unii vor să te vadă cum pierzi. Dezamăgește-i”.

ADVERTISEMENT

Una dintre cele mai aspre analize le-a primit chiar de la fostul mare portar al Stelei, Helmuth Duckadam: „Prima parte (n.r.- a declarației) corectă, a recunoscut că a greșit. Eu cred că el este principalul vinovat pentru această înfrângere, chiar dacă a greșit și Bergodi. El a gafat de două ori.

În partea a doua (n.r.- a discursului) a fost puțin arogant, pentru că era normal să-i pună acea întrebare. Cu siguranță nu-și va pierde locul”, l-a taxat eroul de la Sevilla.

ADVERTISEMENT

Duckadam e convins că echipa lui Cristiano Bergodi mai are nevoie de un portar: „Am mai discutat cu Bogdan Stelea și am spus că Rapid mai are nevoie de un portar de aceeași valoare, Bogdan a spus că nu. Când este titular, nu are nicio concurență și greșește, părerea mea că etapa următoare va juca tot el”, a mai analistul la .

Horațiu Moldovan s-a răstit la ziariști după gafele de la Voluntari: „Ai vrut tu să pui întrebarea asta?”

Portarul în vârstă de 25 de ani nu e îngrijorat chiar dacă Rapid are doar 5 puncte după patru etape: „Nu cred că se întâmplă nimic. În seara asta nu cred că am făcut un joc neapărat prost. Este bine totuși că este doar etapa a patra, avem timp să ne revenim și poate la final o să ne bucurăm”.

ADVERTISEMENT

: „(n.r. te temi că ai putea pierde locul de titular?) Ai vrut tu să pui întrebarea asta? Să fie încă o știre bună? Probabil am făcut și meciuri bune și am scos echipa de multe ori. Sper să nu-mi pierd locul, dacă o să-l pierd, o să-l recâștig. E greu și dacă nu ești puternic mental cazi cu totul”.

Victor Angelescu îl apară pe portarul Rapidului: „Mi se pare normală și reacția lui”

: „Horațiu Moldovan nu ne-a scos pe noi, a scos echipa națională, a apărat excepțional, și-a câștigat locul de titular, iar în primele trei etape a fost foarte, foarte bun. Acum să fim serioși, orice portar de la Buffon până la oricine, greșește”.

Acționarul Rapidului nu consideră că Moldovan a derapat la interviuri: „Mi se pare normală și reacția lui, a spus că a greșit, dar să întrebi dacă-l scoatem din poartă, ce prostie e asta? E portarul echipei naționale. Ar trebui să aveți toată lumea încredere în el.

ADVERTISEMENT

Uitați-vă ce meciuri a făcut la echipa națională. A apărat foarte bine, la noi primele etape a fost foarte bun și campionatul trecut și campionatul ăsta. Orice portar mai și greșește, nu e normal să-l punem la zid după ce a făcut un meci prost.

Mi se pare normală reacția și la fel mi se pare foarte proastă întrebarea. Nu poți mai ales la poziția de portar dacă ai avut o gafă să te întrebe dacă te gândești să-l scoți, mai ales că a avut meciuri foarte bune în ultimul timp.

E o aberație nu să-l scoți din poartă, doar că a greșit o dată. Fiecare jucător are concurentul lui, normal dacă greșești de mai multe ori de asta există rezerve, dar Horațiu sezonul ăsta a apărat foarte bine și, asta este, de data asta a greșit”.