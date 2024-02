Horia Ivanovici a vrut să plece din emisiune când Răchită a vorbit despre Andrea Compagno!

A fost show total și de această dată la FANATIK SUPERLIGA. Horia Ivanovici s-a ridicat și a vrut să plece din emisiune când a auzit că Vivi Răchită îl laudă pe Andrea Compagno.

, dar și . Plecarea vârfului de la FCSB i-a pus pe jar pe Horia Ivanovici și pe Vivi Răchită. în timp ce fostul fundaș l-a criticat din totdeauna.

„Horia, știi că eu nu îl plăceam pe Compagno, dar îți spun că pentru obiectivul de titlu…”, și-a început discursul Vivi Răchită, care a fost întrerupt imediat de Horia Ivanovici. „Nu, nu. Nu vreau să aud asta. Ies din emisiune. Te las, dar ies din emisiune, dacă spui ce cred eu că vrei să spui. Jur! Ies și vă las să faceți emisiunea”.

„Compagno trebuia să rămână până la sfârștiul campionatului, în lot!”, a transmis Răchită. „Gata, veniți să îmi scoateți asta (n.r. – lavariera). L-a făcut varză un an de zile la mine pe Compagno. ‘Să plece, stâlpul de telegraf, bărzoiul’, veniți, gata, luați asta. Aline (n.r. – Buzărin), rămâi să moderezi emisiunea. Plec!”, a continuat Ivanovici.

„Eu am făcut un pariu cu Gigi Becali acum un an și ceva când a spus că va lua 3 milioane pe Compagno. Și eu i-am spus că nu o să ia mai mult de 300 de mii”, a adăugat Răchită. „Băi, Vivi, nu mai continua că plec. L-ai făcut varză un an de zile! Și acum spui să rămână?”, a tunat directorul FANATIK.

„Și acum spun că nu e jucător de FCSB, dar pentru obiectiv trebuia să rămână. Pentru FCSB era mai util. Decât să rămână Panțîru și cu Radaslavescu pe bancă, mai bine era Compagno. Aseară, m-am uitat pe bancă și nu aveai nimic!”, a încheiat Răchită show-ul, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, emisiune care se vede LIVE pe FANATIK.RO, luni, marți și vineri, de la ora

Compagno, declarații după ce a ajuns în China: „Cum să nu vreau să mai aud de România?”

Andrea Compagno va încasa 850.000 de euro la Tianjin Tiger, sumă care l-a convins să renunțe la alte oferte și să dea curs celei din China. După ce a ajuns la noua echipă,

„La ultimul interviu am zis clar că România o să aibă locul în inima mea mereu. Mi-a dat o oportunitate foarte mare și am crescut foarte mult ca om și ca fotbalist.

Fiul meu trebuia să se nască aici, cum pot să zic că nu vreau să aud de România. Nu, nu”, a reacționat Compagno prin intermediul lui Gabi Safta.

