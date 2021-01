Horia Ivanovici: Băieții mari fac transferurile mari. „Regina”, umilită di granda de familia Becali! „Țeapa vieții” în loc de „transferul vieții”!

Dennis Man la Parma pentru… 15 milioane de euro. Cine ar fi crezut? Toată lumea implicată în istoricul transfer își freacă mâinile, mai puțin unul. Gălăgiosul agent al jucătorului, Anamaria Prodan, își molfăie umilința, neputința, undeva pe o plajă exotică, la capătul lumii.

În ultimele 24 de ore, deși la Miami soarele te arde binefăcător, doar Anei îi e frig. De fapt, a înghețat! Niciodată, dar niciodată, nu am asistat la un spectacol mai jenant: agentul celui mai bun fotbalist român al momentului să fie scos în șuturi din propria schemă… Să visezi 7-8 ani, cu ochii deschiși la “transferul vieții”, care să te încoroneze definitiv ca „Regină”, și să te alegi cu „țeapa vieții”. Gigi Becali nu doar că i-a scos milioane Prodancei din buzunar, dar, infinit mai rău, a batjocorit-o public cu încântare, cam la fel cum i-a făcut nașului Hagi acum mulți ani.

Patronul FCSB a prezentat-o pe „Regina” impresarilor ca pe o habarnistă de rând… Prieteni, neprieteni, aliați, nealiați, ziariști, râd în pumni de eșecul răsunător al Prodancei. Degeaba încearcă, văitându-se pe la toate posturile TV, să joace cartea ieftină a sexismului: „Au vrut să arate ei că nu poate face transferul o femeie…” Când te prezinți și te comporți peste tot mai mult ca un bărbat decât ca o femeie, când motto-ul tău, tatuat cu ifose pe frunte, este „Am cele mai mari boașe din fotbalul românesc”, victimizarea nu mai ține nicăieri. Ai ratat șansa vieții, doamnă!

Băieții mari fac transferurile mari. „Regina”, umilită di granda de familia Becali! „Țeapa vieții” în loc de „transferul vieții”!

Nebunia a început de marți și de-atunci toată strălucirea, sclipicii ieftini, tot glamour-ul de care se înconjurase impresarul-fashion a fost dezghiocat, foaie cu foaie, până la cotor, de familia Becali. Pac-pac… Giovani Becali anunța în FANATIK că a avut exclusivitate pentru Man, oriunde în Europa, până la 15 ianuarie 2021. Nu Prodanca a primit hârtia, ci Giovani. Gigi confirmă!

Becali Investments face toate negocierile cu Parma și pune pe masă cifrele concrete. Gigi confirmă! Ba mai mult, o acuză direct pe Ana că ar fi sabotat oferta reală a italienilor, coborând puternic prețul. Ca să-i arate cine e șeful, Gigi o apasă pe creștet și îi înfundă mai tare capul în nisip, de nu se mai aud decât niște bolboroseli patetice: „Ana mă tot suna cu Man, iar eu râdeam, că se ocupa Giovani de tot!” Mai mult, Gigi îi dă undă verde vărului Giovani să negocieze până și salariul lui Man, deși o țară întreagă știe că puștiul e fotbalistul doamnei. Crimă de lezmajestate!

Agentul-fashion abia mai respiră…. Disperată, Ana acceptă să intre miercuri în direct la Sport.ro, deși în America era 3 dimineața! N-a avut decât un singur scop, să-l perie și să-i pupe bombeurile lui Gigi. Simțea că-i sare șunca din strachină. Care șuncă? Porcul… Gigi o ignoră și îi dă bobârnace în continuare. Umilința supremă vine când Gigi anunță că i-a aruncat și „Reginei”, așa, în silă, o rămășiță de 100.000 de euro. „Să stea acolo, la plajă, ia uite, măi… ce, nu-s buni 100.000 de euro să-ți vină așa, direct pe plajă?!” Gigi mai avea puțin și juisa de plăcere…

Habarniștii din studiouri să-și ia tricicletele și să plece în parcul IOR! Gigi Becali a dovedit iar că e cel mai mare comersant

La „transferul deceniului” sutica asta de mii vine cam cum ai primi bani de prescuri pentru slujba de duminică-dimineața. Sau, ca să-i facem plăcere Anei, țoalele ei de schimb doar pentru o singură zi. Becali Investments a luat 850.000 de euro comision, știu sigur😊!

Și apropo de purcoiul de bani încasat de Gigi, toți analiștii, toți habarniștii din studiouri să-și ia tricicletele, zmeele și creta colorată și să plece în parcul IOR să se joace puțin în nisip! Gigi Becali le-a dovedit din nou că este cel mai mare comersant din fotbal, poate din toată istoria! Restul sunt doar vorbe mici.

Dar cum s-a ajuns aici? La umilirea publică a soției lui Reghe? Simplu! În timp, Anamaria Prodan a devenit mai rea decât tot ce ura ea mai mult: frații Victor și Giovani Becali! Le-a copiat comportamentul, le-a preluat derapajele… A kitchuit totul în jurul său, a înjurat, a bătut, a amenințat, a aruncat cu miere și venin, a făcut tot ce se putea ca să ajungă în top. Cu orice preț! Ar fi fost un politician dat naibii… Dar lasă, că o are pe sora Șoșoacă în Parlament! Dacă i-l mai împrumută și pe IT-istul care-i photoshopează aripioarele, am scăpat și cu Șoșoacă de-o grijă😊!

În timp, oamenii de fotbal n-au mai plăcut-o! Prea multă aroganță, prea mult „eu”, prea multă mocirlă… Au tolerat-o, și-au făcut treaba cu Prodanca, unora chiar le e frică de gura ei, dar respectul a scăzut la fel de constant pe măsură ce milioanele din cont creșteau. Chiar și Hermannstadt-ul de viță nobilă s-a săturat să-i mai acorde respect uneia care seamănă tot mai mult cu o parvenită. Dominantă și neserioasă cu cei mici, prevenitoare și mereu disponibilă cu patronii milionari, Anamaria Prodan a devenit din ce în ce mai nefrecventabilă.

O întâmplare de la începutul pandemiei cu Teia Sponte și mâncărimea de rău augur pentru familia Reghecampf

O întâmplare neștiută, care a atârnat greu în economia acestui eșec de proporții, s-a petrecut anul trecut, la începutul pandemiei. Foarte puțini o cunosc, doar inițiații… O greșeală mică, dar cu impact colosal. În primăvara lui 2020, când coronavirusul ne băgase în teroare și închisese fotbalul, Reghe și Ana s-au întors în țară din Emirate, dar, timp de 2 săptămâni, nu l-au sunat să-l salute pe protectorul Teia Sponte. Teia a aflat de la alți prieteni comuni că familia Prodan rupe grătarele la Snagov, dar n-au catadicsit să-l sune: „Vorbești serios? Ana și Laur sunt de 2 săptămâni în țară?!”

Pare-mi-se că Teia făcuse și coronavirus… Mândria l-a mușcat adânc pe orgoliosul machidon. Undeva, sub creierul mic, i s-a instalat o mâncărime de rău-augur pentru familia Reghecampf. Chiar dacă vorbesc și au relații civilizate în continuare, Teia n-a uitat niciodată acea mușcătură. Iar când în vară Reghecampf a făcut tranșee pe la palatul lui Gigi, doar-doar l-o chema înapoi la FCSB, gaura cheii și balamalele ruginiseră, nu s-au mai deschis. Pentru că Teia, adevărata sursă a îmbogățirii familiei Reghecampf, omul care l-a adus de două ori pe Laurențiu la Steaua, doar s-a prefăcut că le mai unge…

„CUM AM RATAT TRANSFERUL VIETII MELE? CUM AM AJUNS AICI? CUM AM PUTUT S-O FUR ÎN HALUL ĂSTA ? CUM?”

În tabăra cealaltă, după închisoare, frații Becali par că și-au luat învățămintele necesare. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, nici nu vreau să cunosc, dar au ieșit mult mai echilibrați, mai respectuoși, n-am mai văzut niciun derapaj, ci diplomație, și parcă au o foame insațiabilă de revanșă. Dar revanșa aia bună, a muncii bine făcute, nu a răzbunărilor toxice. Ne vom lămuri în timp dacă e doar o poză…

După ce va citi aceste rânduri, după ce-și va scoate și-și va băga, după amenințări și restul arsenalului, fosta mea prietenă trebuie să stea cu gheață pe frunte și să-și facă o analiză dură, nefardată… Dacă mai e în stare, bineînțeles… CUM AM RATAT TRANSFERUL VIETII MELE? CUM AM AJUNS AICI? CUM AM PUTUT S-O FUR ÎN HALUL ĂSTA ? CUM? Un răspuns pot să i-l dau eu… În orbirea ei, Prodanca n-a înțeles că, până la urmă, niciodată, dar niciodată, sângele apă nu se face!

Ce i-a rămas „Reginei”? Să aranjeze microfoanele înaintea conferințelor de presă unde băieții mari anunță transferurile mari!

Iar veștile proaste de-abia acum încep să curgă pentru impresarul pornit pe tobogan… Mihăilă, la Parma, 8,5 milioane de euro. Cine l-a intermediat? Giovani! Ana făcea plajă… Man, la Parma, 15 milioane de euro! Cine l-a intermediat? Giovani! Ana tot la plajă… Următorul, Florin Tănase? Tot Giovani… Ana tot la plajă… Florinel Coman? Sigur Giovani! Ana sigur pe plajă… Octavian Popescu, cu clauză-record de 100 de milioane? Probabil tot Giovani! Ana probabil tot la plajă…

Moruțan? Florin Vulturar! Ana, normal, la plajă, iar cocoțat într-un palmier, la câțiva metri de ea, Rednic fredonându-i molcom, printre dinți: „Ce bine-mi pare că ai luat țeapă!” Deci, ce i-a mai rămas „Reginei”? Să aranjeze microfoanele înaintea conferințelor de presă unde băieții mari anunță transferurile mari…

Poate Stanciu în Turcia, o baclava mică la final de carieră. Și, bineînțeles, o Anamaria Prodan anunțând împăunată turcilor că visul ei a fost mereu să-l aibă invitat pe Erdogan în reality-show-ul „Dictator fără pereche”…

Tare sunt curios câte capitole va aloca scriitoarea acestui eșec istoric în următoarea carte biografică de insațiabil succes. Promit să citesc cu nesaț… Ah, ce l-ar mai înjura pe Gigi, cum l-ar spurca… Și apropo de bestsellerul de anul trecut: nu-l găsesc pe Internet, pe nicăieri! Poate tocmai de-aia, că e bestseller. Sunt om, sunt curios… N-aș vrea să cred, Regino, că ai lansat ceva ce nu există…