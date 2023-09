Horia Ivanovici cere o lege după drama lui Iancu. „Să facem bine din acest rău”

Robert Niță a atras atenția ă jucătorii nu beneficiază, în general, de asigurări medicale, mai ales la echipele mici, astfel că aceștia au probleme atunci când trebuie să se trateze.

Horia Ivanovici propune o modificare a legii

Moderatorul FANATIK SUPERLIGA spune că această problemă ar trebui rezolvată printr-un proiect de lege, deoarece această problemă este una serioasă.

”Acest caz trebuie să deschidă o discuție serioasă pentru un cadru legal. Trebuie să încercăm să facem un bine din acest rău”, a spus Horia Ivanovici.

Imediat după, Robert Niță face o propunere către companiile de asigurări, spunând că AFAN, sindicatul fotbaliștilor, ar trebui să liciteze preluarea asigurărilor medicale ale fotbaliștilor pe termen lung, deoarece ar avea doar de câștigat.

”O societate de asigurări, dacă ar face o ofertă AFAN-ului, cu licitație, să câștige unul pentru 3-4-5 ani dreptul exclusiv de a asigura jucătorii de fotbal. Să fie obligatori, nu vrăjeală. Sunt 16 echipe, 25 de jucători la fiecare”, a spus Robert Niță.

HORIA IVANOVICI a revenit, spunând că jucătorii nu au bani să își facă singuri aceste asigurări ori să își acopere cheltuielile medicale, spunând că Dragoș Iancu nu a încasat bani timp de doi ani la Gaz Metan Mediaș.

”Jucătorii nici nu au bani. De unde să ia el bani, dacă el doi anu nu a fost plătit la Gaz Metan”, a încheiat HORIA IVANOVICI, la FANATIK SUPERLIGA.

Accidentare horror în Petrolul – Hermannstadt

în minutul șase al duelului Petrolul Ploiești și Hermannstadt. Acesta va fi operat pentru fractură de peroneu și riscă să să stea departe de teren cel puțin șase luni.

lui Dragos Iancu, președintele Petrolului spunând că acesta a suferit mult după incidentul de la Ploiești.

“Nu a fost niciun pic de intenție, ne pare foarte rău, suntem alături de copil, de familie, nu e un moment ușor. Dar e important că își va reveni, se va recupera și va juca din nou fotbal. Țicu a zis că astăzi îl va suna și aseară a încercat să discute cu el.

A zis că se duce la el, la spital. 100% asta mi-a spus că se duce azi în funcție de cum se simte. Dacă nu azi, atunci mâine. Se duce la el să îl încurajeze și să își prezinte scuzele. Mi-a plăcut atitudinea lui după meci.

Reporterii au vrut să vorbească cu el, iar reacția mea a fost să îl lase că suferă foarte tare. Mi-a plăcut reacția lui când l-am întrebat și a zis că trebuie să iasă, să aibă putere să își ceară scuze. Mi-a plăcut că are puterea asta. Nu am vrut să se ascundă, am vrut să-l protejez”, a spus Claudiu Tudor, la FANATIK SUPERLIGA.

