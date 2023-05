Horia Ivanovici îl taxează dur pe Dan Petrescu după Rapid – CFR Cluj 3-1: ”Lipsă de respect! M-a dezamăgit. Se transformă când pierde”. Video exclusiv

La finalul partidei din Giulești, antrenorul campioanei en-titre a plecat direct la vestiare fără să-l salute pe omologul său Adrian Mutu, pe care apoi l-a întrerupt în timpul unui interviu pentru a-l îmbrățișa.

Dan Petrescu, pus la zid de Horia Ivanovici după meciul Rapid – CFR Cluj 3-1

În cadrul celei mai noi ediții a , moderatorul Horia Ivanovici l-a criticat dur pe Dan Petrescu pentru gesturile făcute la finalul meciului Rapid – CFR Cluj 3-1, din etapa a 6-a a play-off-ului din Superliga.

”L-am văzut pe Dan Petrescu înjurând ca la ușa cortului. Deci după primul gol, doamne, au pus camera pe el, a înjurat de morți, de… Ce a fost la gura lui Dan Petrescu mai exact după penalty, doamne, dacă nu a înjurat, și-a băgat și și-a scos… Mă uitam și ziceam ‘ce e cu tine Dane?’

Totuși, la un moment dat trebuie să ai o prestanță. El i-a trecut pe jucătorii ăia, i-a băgat peste tot. M-a dezamăgit puțin, trebuie să ai o prestanță. Eu o văd ca pe o lipsă de respect că nu a dat mâna cu Mutu la finalul meciului, nu mă mai întorc că a făcut la fel și cu Hagi, și după aceea te duci în timpul interviului și-l întrerupi. Puțin respect Dănuțe.

Înțeleg frustrarea, dar el nu știe să piardă. Mutu ce să zică săracul? Am văzut aseară niște comentarii că ce frumos. Nu, Dan Petrescu mi s-a părut total lipsit de respect că l-a întrerupt în timpul interviului. În primul rând te duci la el după meci că durează 10 secunde să dai mâna.

Știi cum a fost? Ceva de genul ‘hai mă că ești și tu pe aici, dai un interviu, să te bag și pe tine în seamă că tocmai trec pe aicea’. Bă, ăla dă un interviu. Greșesc cu ceva? Bă, Dane, ăla dă un interviu, lasă asta că ne-am îmbrățișat. A fost ca la etcetera, zici Mutu dădea și el… Este antrenorul rivalei care te-a bătut”, a spus Horia Ivanovici.

Cum se transformă Dan Petrescu în timpul meciurilor

Fostul fundaș Vivi Răchită a povestit cât de înverșunat este Dan Petrescu să câștige orice joc, indiferent că este oficial sau amical, în timp ce Sabin Ilie crede că nervozitatea antrenorului a venit și din faptul că jucătorii nu au respectat ce s-a stabilit înaintea jocului.

”Eu cred că nu mai gândește. Dan când pierde se transformă. Eu îl cunosc pe Petrescu, mi-a fost coechipier, se transformă. El și la amical, și la meciurile dintre tineri și bătrâni cum jucam la sfârșitul unui antrenament, era disperat să câștige.

Și pierde campionatul, are trei meciuri consecutive pierdute. CFR nu mai are trei meciuri consecutive pierdute de la începutul hegemoniei. Cum câștiga Petrescu? 1-0, 2-1, acum nu mai are faza de apărare. Nu poți să-l pui pe Braun în locul lui Camora”, a declarat Răchită.

”Cred că a fost și foarte nervos, mai ales în prima repriză. Poate e un pic mai mare lipsa de respect la ce a făcut Petrescu. Fac pariu că la experiența pe care o are, și știind atmosfera din Giulești, le-a zis jucătorilor să-i țină pe adversari cât mai departe de poartă, dar presiunea i-a împins înapoi. Eu am mai spus, dacă vor continua așa nu pot emite pretenții la campionat”, a afirmat Sabin Ilie, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Cum a gândit Petrescu jocul din Giulești

Robert Niță a încercat să-i găsească și crede că tehnicianul pregătise cu totul altfel jocul din Giulești: ”A băut la sticluțe de-alea de ceai în timpul meciului, dar nu i-a folosit la nimic.

Nu cred că a abordat jocul așa pentru că în primele minute se retrag la 30 de metri cu Bîrligea și lasă Rapidul să construiască. La un moment am numărat și sunt nouă pase pe construcția Rapidului între Săpunaru, Moldovan și Grigore. Ei nu s-au dus cu un pressing sus, susținut.

Cred că a gândit meciul să treacă cât mai mult timpul, pentru că și tribuna Giuleștiului se poate transforma la un moment dat la un 0-0. Dar în momentul în care s-a făcut 2-0, deja i-a dat totul peste cap. La un moment dat îl dirija pe Bîrligea de nu mai știa unde să stea săracul”.

S-a încheiat un ciclu la CFR Cluj?

Într-o scurtă analiză făcută la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Dan Chilom a ajuns la concluzia că problemele celor de la CFR Cluj vin de la linia de apărare și a făcut o comparație cu Juventus.

”E de analizat acest CFR din acest sezon, mai ales din play-off. Dacă te aștepți la CFR, te întrebi ce se întâmplă cu acest balaur românesc. Unde a ajuns? Problema mare a CFR-ului este în apărare, care de atâtea ori a câștigat campionatul, a câștigat trofee, a dus echipa în primăvara europeană.

Dan Petrescu rămâne pentru mine un mare antrenor, dar, așa cum e viața, ajungi la un moment dat să suferi. Pentru că orice echipa mare, așa cum e CFR pentru fotbalul românesc, ajunge în perioada aceea în care trebuie să sufere. Mă uit că Juventus suferă de atâția ani după ce a fost balaurul din Serie A atâtea sezoane. La fel se întâmplă anul ăsta și cu CFR, care nu se găsește sub niciun fel de formă.

Mă uitam la atacanții care i-a trimis în teren. Îți creezi un joc, vrei să aduci foarte multe mingi în careu, dar tu nu ai atacant de careu. Nu am nimic cu Janga, dar mi se pare că a fost adus în România doar pentru că are un fizic impresionant și atât”, a afirmat Chilom.

