Horoscop karmic realizat de Camelia Pătrășcanu. Urmează 18 zile infernale pentru zodii

Horoscop karmic Camelia Pătrășcanu: perioada 5-22 octombrie 2023. E un aspect astral mai deosebit. E vorba de multe conjuncții pe care planetele le fac cu punctul de karmă acumulată. Marte, Mercur și Soarele trec prin acest punct în această perioadă și asta pot duce la evenimente în viața noastră care ne dau sentimentul că s-a mai întâmplat cândva.

Se activează situații mai ales în relațiile cu ceilalți. Ne activează tot bagajul trecut, la unii emoții negative, la alții emoții pozitive. Probăm dacă așa cum am procedat cândva a fost corect având în vedere efectul pe care l-am creat atunci.

Senzația că am mai trăit anumite lucruri ne dă puterea de a înțelege mai bine lucrurile care ni se întâmplă. Prima planetă care trece în acest punct este Marte. Poate fi vorba de situații în care ne luptăm pentru dreptatea noastră. Ni se pare că am mai trecut prin situații în care am vorbit la pereți. Rămâne să vedem care e atitudinea potrivită, să confruntăm persoana cu minciunile pe care le spune.

Horoscop karmic Camelia Pătrășcanu. A doua planetă este Mercur și aici e vorba de transparență în dialog, de a te pune în papucii celuilalt. Uneori, ceea ce transmitem noi poate fi interpretat prost. A treia formă cerească este Soarele și ne pune pe gânduri dacă ne e încălcată demnitatea sau nu.

Pentru Berbeci, acest horoscop karmic vine cu tot felul de surprize. Se pot activa situații în care să aibă multă înțelepciune. Pot oferi mai multă blândețe, mai multă înțelegere, mai mult calm, dar și obiectivare. Văd lucrurile de la distanță, în întregul lor. E posibil să existe o revedere cu o persoană cu care au avut ceva de rezolvat.

Pentru Tauri, e vorba de relația cu persoane de rang inferior, oameni care îi ajută să rezolve lucruri. Au nevoie să aibă mai multă înțelepciune decât în trecut. Explică mai bine lucrurile, au mai multă răbdare, punându-se în locul celuilalt.

Gemenii pot avea repetări ale unor situații legate de iubire. Poate că au promis lucruri de care nu s-au ținut, și-au propus scopuri care nu erau potrivite. Pot fi tentați să repete niște greșeli, ori le înțeleg mai bine acum pe cele vechi.

Racii pot avea relații complicate

Pentru Raci, momentul are legătură cu casa și căminul, cu sentimentul de acasă. Aspectele sunt sprijinite de Saturn, semn că timpul le poate da dreptate și că pot obține lucruri foarte bune prin răbdarea și munca lor. Relațiile pot fi complicate și chiar sacrificiale.

Horoscop karmic Camelia Pătrășcanu. Pentru Lei, petițiile pot avea legătură cu relațiile apropiate. Trebuie să învețe să lase de la ei, să ierte, să recunoască unde au greșit. Trebuie să recunoască niște lucruri față de ceilalți. Anumite contexte care au dus în trecut la separări se pot repeta.

Pentru Fecioare, e vorba de reactivarea situației financiare. Vindecă sentimentul că sunt fudule dacă cer mai mult. Le e teamă să ceară bani mai mulți. Sunt puse în situația de a lupta pentru drepturile lor financiare.

Balanțele fac o autoanaliză, simțind lucruri pe care le-au mai simțit, dar de data asta au șansa să le înțeleagă: de unde vin ambițiile, gusturile, dezgusturile, pasiunile lor. Ele își dau seama care e poziția lor, care sunt gusturile lor cu adevărat, încât să nu se lase influențate de cei din jur.

Săgetătorii sunt mai atenți la cum sunt văzuți de lume

Scorpionii reactivează temeri de pierdere, oricare ar fi asta, de partener sau de bani, de faimă ori de încredere. Mulți simt că trebuie să recupereze o credibilitate, o putere, o centrare. Teama de rușine, teama de ipostură trebuie, de asemenea, vindecate.

Horoscop karmic Camelia Pătrășcanu. Pentru Săgetători, este un punct de karmă care activează relația lor cu societatea, cu locul lor în lume. Se gândesc care e acest loc, care e mesajul lor, prin ce se fac auziți. Învață să rostească lucruri cu mai multă înțelepciune, chiar dacă greșesc.

ce reprezintă pentru ei? Se sprijină pe funcție și când nu o mai au pe ce se sprijină? Practic, asta e întrebarea pe care și-o vor pune. Teama că își pierd puterea și autoritatea, din varii motive, va fi mai pregnantă acum.

în comunicarea cu ceilalți. E vorba de postura în care se pun în transmiterea informațiilor. Pentru tineri, e vorba de mentorii către care se îndreaptă. Sunt mentorii lor suficient de buni?

Horoscop karmic Camelia Pătrășcanu. în care simt că sunt dependenți de altul, cerșesc sau manipulează. Nu le place această postură, iar Saturn le cere să fie mai încrezători în forțele lor, să nu mai depindă într-un mod toxic de ceilalți.