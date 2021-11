Horoscop realizat de Maria Sârbu pentru zodia Berbec în anul 2022. Luna mai va fi una incendiară!

Potrivit horoscopului realizat de astrologul Maria Sârbu pentru zodia Berbec, anul 2022 va fi unul plin de evenimente majore.

Cea mai incendiară lună este mai, despre care astrologul susține că vine cu lucruri cu care nativii de foc nu s-au mai întâlnit până acum. Iată care sunt previziunile Mariei Sârbu, dacă ești născut în zodia Berbec!

Financiar vei avea un an special care vrea să găsești soluții la toate problemele tale și să îți îmbunătățești starea materială și averea. Vei avea oportunități pentru care trebuie să te lupți. Să dobândești coerență la nivel financiar. Atenție la probleme profesionale deja de la începutul anului.

Horoscop realizat de Maria Sârbu: zodia Berbec în anul 2022

Sănătatea ta va avea de suferit în toamnă, fie sub forma epuizării intelectuale, fie probleme cu imunitatea sau ceva cronic care poate reapărea pe acest fond de oboseală. Atenție însă și la sănătatea unuia dintre părinți în prima parte din an.

Personalitatea ta are nevoie de plus de perseverență și coerență. În plus, trebuie să te apropii de divinitate și să faci pace cu tine și cu divinitatea din tine.

În dragoste poți fi protagonistul unei povești secrete sau poți privi în trecut la o poveste de demult.

Evenimente majore vor fi pe toată perioada până la a cincea lună din an. Vei purta multe lupte cu propriile frici și obsesii. Luna Mai va fi una ”incendiară” pentru tine, vei începe proiecte majore pentru care vei depune foarte mult efort și vei investi mult patos și multă energie.

Final de iulie, surprize în zona de business

Finalul de Iulie îți va aduce evenimente surpriză în zona de business, nu îți recomand investiții după 25 Iulie pentru 2-3 săptămâni.

Bărbatul Berbec poate deveni mai nervos, mai iritabil, mai irascibil pe final de an. Atunci Marte va fi retrograd în zodia Gemeni.

Recomandat pentru tine să îți dezvolți intelectul și modul de exprimare, să faci cursuri și să echilibrezi capacitățile tale, în mod egal acțiunea și gândirea. Perioada norocoasă: , Iunie. Iar Mai va fi o lună de extreme, care depinde de adevăratele tale calități.

Despre anul 2022, în linii mari, astrologul Maria Sârbu susține că va fi un , în care cei puternici vor răzbi, iar cei nepregătiți ar trebui să înceapă să se antreneze încă de acum.