Horoscop realizat de Maria Sârbu pentru zodia Rac în anul 2022. Ce se întâmplă pe plan amoros

Horoscopul realizat de astrologul Maria Sârbu pentru zodia Rac vine cu vești bune. Anul 2022 le va prii nativilor de apă.

Vor avea ocazia să demonstreze cine sunt cu adevărat și de ce sunt capabili. Veștile sunt interesante pe toate palierele vieții.

Iată ce te așteaptă în anul 2022, dacă ești născut în zodia Rac!

Horoscop Maria Sârbu pentru zodia Rac în anul 2022

Rac, un an ce poate fi excepțional! Financiar, ai un an foarte productiv dar care vrea să faci multe eforturi și chiar să te schimbi. Vei avea și oportunități neașteptate și succes și reușite în primele luni din an, dar vei avea și multă implicare atunci când vacanțele vor începe. Eforturile tale vor fi încununate cu rezultate foarte bune și mai ales curajul tău.

ADVERTISEMENT

Sănătatea ta va fi bună mare parte din an, dar atenție la toamnă și iarnă, la probleme pe fond nervos sau din cauza oboselii. Ca la fiecare zodie ai și tu accentuate fricile și obsesiile și personalitatea ta va avea multe de învățat în acest an: coerența în a-ți urma scopurile, perseverența pentru a-ți îndeplini dorințele, concentrarea și comunicarea. Iar în unele luni vei avea nevoie de sinceritate față de propria persoană și respect mai mult față de persoana iubită.

Unul dintre cei mai buni ani din punct de vedere sentimental

În dragoste, putem spune că ai , nu este nici o lună fără sentimente și pare că îți găsești liniștea. Atenție la relațiile la distanță în a doua jumătate din an. Cei singuri pot să își găsească jumătatea peste hotare.

ADVERTISEMENT

Evenimente majore vei trăi și tu la început de an, în lunile Ianuarie și Mai. Iar stresul adunat în ultimii ani poate să te încurce destul de tare, dacă nu ai învățat încă să te detașezi de probleme și să îți încarci periodic bateriile, să îți faci sufletului pe plac și să te bucuri de ce ai.

Perioade norocoase, ba chiar unice prin frumusețea lor vei avea în – Aprilie. Anul te va proteja de rele mai mult decât pe foarte multe alte zodii. Ba mai mult decât atât, vei putea cunoaște oameni foarte frumoși. Vei putea să te aventurezi cu inima deschisă în împlinirea propriilor vise. Oriunde vei merge vei fi înconjurat de prieteni importanți.