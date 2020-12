Horoscopul anului 2021 realizat de astrologul Maria Sârbu. Zodiile Berbec – Fecioară

Astrologul Maria Sârbu a realizat horoscopul anului 2021, un an diferit de 2020, dar în continuare cu foarte multe provocări pentru fiecare dintre noi.

Cunoscuta scriitoare și cititoare în stele a realizat principalele previziuni pentru anul care urmează, în exclusivitate pentru FANATIK, și există câteva vești bune pentru anumite zodii. Iată prima parte a horoscopului realizat de Maria Sârbu

Începem un an plin de surprize. Vom traversa douăsprezece luni total diferite în energia lor și ne vom schimba foarte mult. Atât numerologic, cât și astrologic putem spune că este anul aventurilor extreme. Mai adăugăm învățarea și pofta de revoluționare, schimbare, sfidare și obținem un mic tablou pentru următoarele luni. Vor crește foarte mult sentimentele de prietenie și implicarea în societate ca un mare pas de transformare socială.

Horoscopul anului 2021, by Maria Sârbu: surprize uriașe pentru multe zodii

În linii mari anul va aduce o creștere la nivel tehnic și la nivel online. O mare putere de transformare și câteva momente revoluționare se vor întâmpla și ele pe parcursul lui 2021.

Anul va fi unul de dezvoltare a creativității și creierul creativ pentru fiecare. Mai tehnic pentru unii, mai artistic pentru alții, dar importantă ieșirea din haos prin creativitate.

Cele mai grele perioade vor fi: 9 mai – 23 Iunie și în final de an, după 19 Decembrie. De asemenea, o perioadă dificilă va fi cuprinsă 15 Septembrie și 30 Octombrie. Perioada imediat următoare lui 17-18 Iulie va aduce nori de anxietate sau de depresie, tristețe sau iritare semnelor zodiacale și vom cunoaște o transformare de mentalitate și vom fi nevoiți să remediem greșeli de gândire sau de concentrare.

Zodiile cel mai benefic aspectate vor fi Gemeni și Vărsător; zodie sau Ascendent. Axa de aer va fi așadar una dintre cele mai favorizate în acest nou an.

Deși, Mercur retrograd va aduce energiile lui tocmai pe această axă. Așadar în intervalele 31 Ianuarie – 20 Februarie, 30 Mai – 23 Iunie și 27 Septembrie – 18 Octombrie vom putea înțelege diferite transformări în comunicare, negociere și concentrare. Vom învăța să fim mai atenți, mai creativi și să simplificăm lucrurile, fără a ne lăsa purtați de dezordine, de lipsa de echilibru sau de complicări inutile.

Eclipsele vor aduce energie nouă pe plan intelectual și ne vor cere și pe parcursul lui 2021, ca și în 2020, să nu ne pierdem luciditatea, să ne păstrăm discernământul, să ne concentrăm, să învățăm. Eclipsa din 26 Mai 2021 va fi una dintre cele care ne va arăta cât de mult avem nevoie să învățăm să ne bucurăm cu mintea, să găsim ideile care ne aduc bucurie și să schimbăm în mentalitatea noastră tot ceea ce nu ne dă voie să găsim pozitivitatea.

Eclipsa din 10 Iunie 2021 va fi una mai dificilă, ea va sublinia începutul unei perioade dificile plină de obsesii și de gânduri care ne distrag de la concentrare sau care ne aduc dezamăgiri. Va trebui să vedem care sunt programele negative ce le repetăm pe ”pilot automat” și să facem un bilanț al ideilor.

Eclipsa din 18-19 Noiembrie 2021 poate fi una dură în energia ei, ea va deschide porți noi pentru energiile ce vor veni în următorii ani, portaluri noi de energie se vor deschide și ele. Însă trebuie să avem grijă ce gen de energie vom atrage.

Ea riscă să fie negativă!

Eclipsa din 4 Decembrie 2021 va aduce schimbări benefice și multe dintre rezultatele pentru care am muncit în ultimii doi an. Printre rânduri putem spune că este una dintre eclipsele benefice după care vom ofta în anii ce urmează.

BERBECUL în 2021

După ce anul 2020 te-a trezit la acțiune și te-a deblocat, iată acest nou an de aduce în sfera realizărilor și reușitelor. Energia pe care o vei consuma în prima jumătate de an te va transforma în plan intelectual foarte tare.

Tensiunile trecutului s-au încheiat, iar acum toate vor veni sub formă plăcută și cu o altă vibrație. Acel bioritm care îți cere să lași instinctele pentru a câștiga pe teritoriul ideilor. O dezvoltare mare în tot ceea ce vine pe teme raționale, creative, mentale. O dezvoltare aparte inclusiv în ceea ce privește dorințele și împlinirile.

A doua jumătate de an va fi plină de revizuiri și de planuri în reorganizare. Iar odată cu ele te vei realcătui și tu. Independența pe care o vei câștiga în acest an va fi debordantă și nu ne referim doar la cea financiară ci și la cea intelectuală. Perioadele cele mai importante pentru tine vor fi: Februarie și August – Noiembrie.

Târziu, în final de an, proiecte financiare foarte benefice. Sănătatea ta va fi una bună, până în 21 Iunie, apoi va trebui să ai grijă la sistemul imunitar și la problemele deja cunoscute. Până undeva în jurul datei de 18 Octombrie. Aceleași probleme ar putea reveni după primăvara lui 2022.

În dragoste atenție la conflicte în luna Octombrie. Iar lecții de personalitate ar putea să apară după 19 decembrie, probabil în plan profesional.

TAURUL în 2021

Pentru tine anul îți crează tot felul de schimbări. Este un an care te va scoate din confortul tău și te va mobiliza să evoluezi. În primul rând profesional. De acolo și bucuriile și supărările și lecțiile de personalitate din acest an nou. Cele mai importante transformări vor fi probabil acele eforturi pe care trebuie să le faci pentru a impune respectul dorit. Dar și domeniul financiar este într-o transformare importantă, deja! El va continua să prindă energia schimbării după primăvară și vei avea de făcut tot felul de plăți și investiții.

2021 este un an deosebit, el te va răscoli în credințele tale până ce vei reuși să te simți liber în fața șefilor, să fii spontan în societate și dezinvolt în profesia ta. Vei dori să faci mari schimbări de imagine dar și să crești cât de mult posibil în cariera ta. Vei deveni mai creativ în viața ta de zi cu zi și vei alege chiar o profesie nouă creativă.

Intervalele cele mai importante vor fi toate lunile ce vor urma după 19 Decembrie, atunci când vei intra într-o perioadă de mari realizări. Dar până atunci trebuie să fii atent la fragilitatea ta, mai ales în 9-20 Iunie.

Sănătatea ta îți poate aduce mici neplăceri în luna Octombrie și neplăcerile deja existente se pot liniști după 18 Iulie.

Financiarul este un domeniu important pentru tine și anul acesta, mai ales că după Iulie și până în Decembrie vrei să construiești un proiect foarte durabil. Așa cum îți este obiceiul.

În dragoste, pentru cei necăsătoriți se prevede un an benefic, pentru ceilalți un an foarte intens.

GEMENII în 2021

Pentru tine anul va fi unul dintre aceia foarte importanți. Poate mai important decât crezi. Multe se vor lumina în viața ta pe parcursul celor 12 luni ce vor urma.

În mare parte anul te ghidează el, prin energia care o primești, prin eclipse, prin aspectele importante vei vedea cum evenimentele vin ele în întâmpinarea ta și îți poartă pași spre realizarea misiunii tale.

Un an de creștere personală și de recunoaștere, apreciere, evoluție și elevare. Trebuie să te concentrezi tot pe propria persoană și propriile nevoie. Să elimini în continuare ceea ce este toxic în viața ta sau în personalitatea ta. Acest aspect va mai dura probabil încă un an jumătate, am putea spune.

Vei pune echilibru între prea mult și prea puțin, între ”da” și ”nu” și vei realiza noi colaborări sau noi pasiuni și iubiri.

Perioadele cele mai importante vor fi Februarie – Mai și Iulie- August.

Sănătatea ta este nu tocmai perfectă și atenție în luna Iunie, mai ales la programe autodistructive ce generează probleme. Acele probleme, nerezolvate din timp pot fi neplăceri în următorul an și jumătate. Tot sănătatea te poate semnaliza după 19 decembrie 2021 până în 28 Ianuarie 2022. Atenție așadar ce îți arată perioada Noiembrie – Decembrie.

Financiar vei avea un an foarte bun. Ba mai mult poți obține foarte mari reușite prin prisma competențelor tale. Ai un interval excepțional după 1 Mai, când vei simți protecția divină în viața ta, aproape în orice plan.

În dragoste se întrevăd etape noi. Pentru cei singuri 2021 va aduce chiar din prim

ele luni mari bucurii în cuplu. În plus ai un an de pasiune intensă și multă adrenalină cu multe așteptări dar și multe provocări. Deschideri spre străinătate, drumuri și mare creștere profesională te vor încânta în acest an.

RACUL în 2021

Ai în sfârșit un an mai liniștit, dacă îl vom compara cu cei trecuți, mai ales ultimii 4 ani. 2021 vine să îți bandajeze rănile și să îți dea curaj.

Sănătatea ta este un domeniu pe care trebuie să te concentrezi și de asemenea deschiderea ta spre a găsi un nou sens al vieții tale. Ai nevoie de profunzime și de redescoperirea darurilor tale divine și să te bucuri de ele. Relaxarea se simte ca un plus de bucurii și o stare de bine, dar până la relaxarea dorită probabil că mai ai de așteptat până în primăvara lui 2022.

Perioada cea mai favorabilă pentru tine va fi cuprinsă între 13 Mai – 20 Iulie. Realizări la serviciu se întrevăd și bucurii. Pentru cei cu deschidere spirituală va fi un an foarte benefic, primăvara îți va aduce și ție deschideri spre străinătate.

Pentru cei lipsiți de credință și încredere, atenție la lecții spirituale în lunile de vară-toamnă.

Sănătatea ta este un subiect foarte important până în finalul anului, mai ales dacă ne gândim la anxietate sau probleme pe fond emoțional.

Financiar poți avea surprize plăcute și realizări inestimabile până în primăvară, dar atenție la unele neplăceri după jumătatea luni Iulie, nu neapărat financiare.

În dragoste vei avea un an calm pe tot parcursul lui, dar deloc liniștit în ultima lui lună. Pentru cei singuri și mă refer la bărbații Rac, luna Decembrie poate aduce o transformare.

LEUL în 2021

Anul este cu surprize și aventuri în viața ta de cuplu mai ales. Ai un an foarte aparte, unul dintre cei mai importanți ani. Prieteniile vor fi un factor de socializare mult mai mare pentru tine și vei simți nevoia vizitelor la cei dragi, ai tăi sau ai persoani iubite.

Cei singuri vor avea un an excepțional, singura condiție este să nu minimalizați iubirea în prietenie și să nu ezitați în a vă deschide către povești frumoase, unice.

Gradul de aventura al persoanei iubite te poate antrena și pe tine în mari planuri de an.

Anul 2021 vă cere concentrare pe creativitate și creație: copii. Puteți sprat anturajul și puteți tria prieteniile după alte valori; ba mai mult decât atât îți poți face un nou drum alături de prieteni diferiți și poți căuta să pătrunzi în alte medii decât cele ale trecutului. Te vei concentra pe idealurile tale și mai ales pe extinderea puterii tale de influență. Vrei să devii un om important și să te remarci pe zona intelectuală mult mai mult decât până acum.

Perioadele cele mai benefice pentru tine vor fi: 13 Iunie- 29 Iulie; după 18 Iulie 2021 și finalul de an până în jumătate de Decembrie.

Sănătatea ta poate să îți ridice probleme între Aprilie și Iunie, dar și după 19 Decembrie.

În dragoste este cel mai bun an din viața ta, doar trebuie să vezi că printre bucurii ai și lecții de personalitate în care trebuie să te definești ca persoană în cuplu și ca partener/ă.

Domeniul financiar este calm și fără probleme, ba chiar între 13 Mai și 20 Iulie poți avea reușite neașteptate. După 20-21 Decembrie vei începe o perioadă de mare transformare profesională, însă anul ea va fi însoțită de lecții de personalitate foarte importante.

Și în privina lecțiilor de personalitate, care presupune domesticirea propriului ego, poți simți deja tensiuni până la mijlocul lunii Iulie.

FECIOARA în 2021

Un 2021 care îți va aduce răsturnări de situații și trecerea de la o extremă la alta și pentru tine. Mai ales în ceea ce ține de munca ta. Va fi un an plin de aventuri la serviciu; dar și în viața ta zilnică, în rutina ta.

Te poți aștepta în continuare la lecții de personalitate din care vei învăța creșterea personală și lărgirea viziunii. Trebuie să cauți fericirea cu adevărat și să lași utilitate pe plan secundar; să nu înlocuiești bucuria cu alte trăiri ci să îndrăznești să visezi mai sus și mai bine.

Până în vară luxul te va capta ca și preocupare. Iar apoi concentrarea ta va fi în mare parte pe zona profesională.

Este un an în care vei evolua pe toate planurile și te vei responsabiliza după alte metode; vei fi mai eficient și mai simplist pe de o parte; mai implicat și mai vesel, zâmbăreț și idealist alături de ai tăi.

Multe dintre Fecioare vor dezvolta familia sau vor fi sprijinul familie. Cei singuri vor întemeia o familie.

Perioadele cele mai benefice vor fi 13 Mai – 21 Iulie, dar exceptăm eclipsele care vor aduce unele lecții personale; respectiv 26 Mai și 10 Iunie, plus ecoul lor. Adăugăm perioada benefică din 19 Octombrie până la final de an și vor urma apoi doi ani foarte buni.

Sănătatea ta poate fi sensibilă în perioadele de eclipsă: 26 Mai, 10 Iunie, 19 Noiembrie și 4 Decembrie, iar anul te poate predispune la probleme de articulații sau la îngrășare, excese, insomnii.

În dragoste vei avea un mijloc de an excepțional care va culmina cu primăvara lui 2022. Parte dintre nativi ar putea avea mici drame în dragoste legate de distanța ce se pune în calea iubirii.

Domeniul financiar va fi unul excepțional, dar cu munca la pachet. Vei face foarte mulți bani, dar și vei munci enorm. Așa cum îți stă în fire, de fapt. Ești într-o creștere profesională deja și vei continua să te bucuri și pe parcursul lui 2021 de mari realizări, dar și de mari eforturi și o avansare care se va contura repede în final de Ianuarie sau cel târziu în Martie.