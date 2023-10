I-e teamă lui Becali de CFR? „Eu știu că avem 4 puncte, e oarecare lejeritate”

FCSB și CFR au inversat rolulire în acest sezon. Dacă în anii precedenți CFR conducea clasamentul, iar FCSB era în urmărire, acum, echipa lui Becali este lider al campionatului.

Becali nu se sperie de CFR

“CFR se poate apropia, dar noi știm că sunt patru puncte. Eu încă am lejeritate, nu am emoții cât timp sunt pe locul unu. Și am niște puncte acolo, un punct, două puncte avans, e mai lejer.

Avem cinci puncte față de Craiova, șapte față de șinele de tren. E plăcut pe locul 1. Trebuie neapărat să avem o diferență acolo ca să nu fie mari probleme. Ce poate să facă Vassaras dacă avem puncte”, a spus Gigi Becali.

FCSB este într-o ușoară scădere de formă. În ultimele 3 meciuri, echipa lui Gigi Becali a reușit o singură victorie și a făcut 2 rezultate de egalitate. În apărare, FCSB are o statistică îngrijorătoare. Nu mai puțin de 6 goluri a primit Târnovanu în 3 partide, jumătate din câte a încasat în tot sezonul.

CFR mai are de recuperat o restanță

Pe plan ofensiv, FCSB stă bine. Are 9 goluri în ultimele 3 etape și nu duce lipsă de inventivitate. Florinel Coman, Darius Olaru, Octavian Popescu sau Alexandru Băluță reprezintă armele pe care Charalambous le are la dispoziție pentru a ține ritmul în acest sezon.

“Cupa României este un obiectiv pentru că nu poți să știi. Nu poți știi 100% că iei titlul. Dacă nu iei titlul, Cupa României este Europa League. Adică joci. Și e ceva. Dar nu e, crede-mă, iau acum în iarnă un atacant.

Sunt deja trimiși. Te uiți să vezi, să aibă peste 1.90. Compagno ce? Păi îmi trebuie doi atacanți să se bată. Tavi numai el singur poate să își revină. El are talent, la talentul lui ce îi poți spune, el are darul”, a completat Gigi Becali.

Formația lui Gigi Becali are o singură înfrângere în primele 11 etape și privește cu optimism lupta de anduranță contra CFR-ului. Clujenii au patru puncte mai puțin, însă și un meci în minus. În cazul unei victorii, CFR s-ar apropia la un punct de lider.

