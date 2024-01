I-re-al! Ce salariu cu 8 cifre avea Radu Drăgușin dacă accepta oferta de la Bayern Munchen. „Am sumele în telefon”

Bayern Munchen și Tottenham s-au luptat până în ultima clipă pentru transferul lui Radu Drăgușin de la Genoa. Florin Manea a dezvăluit în direct la FANATIK SUPERLIGA ce contract ireal i-a pregătit conducerea clubului bavarez pentru a-l atrage în Bundesliga.

Salariu de 8 cifre pentru Radu Drăgușin la Bayern! Cum a reacționat: „Nu e rău”

la Spurs, iar impresarul s-a ales și cu 1,8 milioane, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Internaționalul român încasează 3 milioane de euro pe an la Tottenham, însă putea avea un salariu cu mult mai mare în Germania.

i-a propus o ofertă în care putea să câștige chiar 10 milioane de euro pe sezon, cu anumite bonusuri de performanță. Acesta trebuie și să câștige lupta pentru titularizare cu granzii Min-Jae Kim, Dayot Upamecano sau Matthijs de Ligt.

„Bayern a apărut în ultimele zile, noi eram deja plecați la Tottenham. Când îți apare ofertă de la Bayern trebuie să pui frână, au înțeles și cei de la Bayern. Le-am cerut o noapte să le dăm răspuns. Eram lângă Radu când la sunat Tuchel, au stat jumătate de oră la telefon.

Am ajuns la el înaintede meciul cu Bologna, am primit și telefonul de la Bayern înainte de meci. Ce m-a mirat extraordinar, dar eu știam de fapt. I-am spus de ofertă înainte de meci și mi-a spus «Hai că nu e rău», i-am promis că nu mai spun, dar trebuie să o spun.

„Nu s-a uitat la bani! Dacă juca la Bayern avea dublu față de ce are la Tottenham”

A fost cel mai bun de pe teren cu Bologna. în condițiile în care te caută 4 cluburi imense cu oferta pe masă. L-a întrebat dacă poate să joace și fundaș dreapta.

Am avut o discuție cu el și am spus așa: «Uite, noaptea asta luăm noi doi decizia și după întrebăm pe toată lumea, dar decizia să fie luată de noi». Am întrebat-o pe mama lui, pe frate-miu l-am întrebat. Ciudat, majoritatea oamenilor au ales Tottenham. Și Gică Hagi mi-a spus ai făcut bine că te-ai dus acolo.

Nu s-a uitat la bani! Dacă juca la Bayern avea dublu față de ce are la Tottenham, ajungea la un salariu mare de tot. (n.r. 10 milioane de euro brut la Bayern), nu pot să vorbesc sume, dar da, ceva de genul. Pe an, am ofertele în telefon!

Dacă juca, deci erau bonusuri. Așa să te duci, salariu de bază era puțin mai sus, dar dacă juca ajungea la bani mulți. Știi ce jucător e? Dacă e să o iei așa, Harry Kane are 20 de milioane”, spune Florin Manea la FANATIK SUPERLIGA.

Profeția lui Florin Manea! Pe cât va pleca de la Tottenham: „Spun sigur”

Florin Manea are încredere totală în Radu Drăgușin și anunță că internaționalul român se va impune în defensiva organizate de Ange Postecoglou. Acesta anunță că următoarea sumă de transfer va fi în jur de 80 și 100 de milioane de euro la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care poate fi urmărită doar pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 10:30, în fiecare luni, marți și vineri.

„(n.r. pe cât pleacă dacă se impune) 80-100 de milioane, dar nu că dacă, spun sigur. Radu se impune la Tottenham. Radu la modul în care se pregătește, cum mănâncă. Eram ieși cu el și frate-miu, are un inel care îi măsoară somnul, cât se odihnește, este foarte preocupat de cum mănâncă, cum se odihmește, cum se antrenează.

Un jucător care are mentalitatea șe profesionist pe care a văzut-o la Ronaldo, Chillini nu are cum să nu ajungă”, a declarat Florin Manea la FANATIK SUPERLIGA.

