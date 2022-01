Iancu Sterp, probleme serioase cu mașina. Fratele lui Culiță a recurs la un gest extrem: „Trebuie să sparg geamul”

Iancu Sterp a recurs la un gest extrem și a spart gramul propriei mașini, care a rămas abandonată timp de o lună într-o stație peco. Prietenii i-au pierdut cheile autoturismului, așa că fratele lui Culiță Sterp a lăsat mașina acolo.

Cheile nu au fost găsite nici până acum, așa că Iancu a ales să spargă geamul pentru a putea intra în mașină.

Gestul i-a adus pagube serioase, însă nu a avut de ales, din moment ce nu aveai chei pentru a debloca ușile. Tânărul a povestit întâmplarea în cadrul noului vlog de pe YouTube.

Iancu Sterp, gest extrem. A spart geamul propriei mașini

a fost nevoit să spargă geamul mașinii pentru a debloca ușile. Prietenii săi au pierdut cheile autoturismului, care a rămas abandonat o lună într-o stație peco.

Fratele lui Culiță Sterp nu a găsit cheile în tot acest timp și a ales să recurgă la un gest extrem pentru a putea ajunge la volan.

Deși nu ar fi vrut să facă acest lucru, Iancu Sterp spune că nu știa ce să facă și că va înlocui ulterior geamul.

„E în stare perfectă de funcționare, numai că zace aici de o lună, deoarece Dori și cu alt tovarăș de-al meu mi-au pierdut cheia.

Nu mai pot să merg cu el. Am venit în speranța să-l deblocăm cu altă cheie și în caz că n-o să putem, am luat și platforma.

Să vedem cum îl tragem pe platformă, dacă nu putem să-l scoatem. Ce să fac, să sparg parbrizul direct? Parcă mi-e milă să dau…asta e.

Trebuie să sparg geamul neapărat, pentru că n-am cum să intru în ea, să deblochez ușile. Cumpăr altul după aia, n-am ce face.”, a spus Iancu Sterp în noul său vlog postat pe .

Mașina a rămas fără baterie

Deși a riscat și a spart geamul pentru a putea ajunge la volan, Iancu Sterp s-a lovit de altă problemă. Mașina a rămas fără baterie.

„A spart geamul și nu merge, nu mai are baterie.”, a spus unul dintre prietenii lui Iancu Sterp.

Fratele lui Culiță Sterp speră că mașina să meargă bine în continuare și să nu fie prins de oamenii legii în timp ce își „vandalizează” propriul autoturism.

„Sper că n-am spart geamul degeaba. Dacă vine poliția acum, zice că vrea să furăm mașina. Săraca mașina asta prin câte a trecut…Dacă și după escapada asta mai merge, înseamnă că e mașină de ținut.”, a spus Iancu Sterp.