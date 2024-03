Ianis, întrebat direct de spanioli: „Cum te descurci cu greutatea numelui Hagi?”. Cum a răspuns fiul „Regelui”

Ianis Hagi a fost unul dintre jucătorii care a pus umărul la calificarea naționalei României la EURO 2024 din Germania. Fotbalistul lui Alaves pentru amicalele cu Irlanda de Nord și Columbia. A intrat pe final cu Irlanda de Nord și ar putea fi titular contra Columbiei. Fiul lui Gică Hagi a acordat un amplu interviu în .

Ianis Hagi, fericit să îmbrace tricoul naționalei României: „Îmi este foarte ușor să vin aici”

România este în pregătire pentru EURO 2024. Selecționata lui Edi Iordănescu și urmează Columbia (26 martie). Ianis Hagi consideră că naționala din America de Sud este un adevărat rival pentru naționala României. De asemenea, fiul lui Gică Hagi a vorbit despre venirea în lotul lui Edi Iordănescu.

ADVERTISEMENT

„Evident, aceste jocuri din martie sunt pentru a înțelege de ce este nevoie pentru a face față Campionatului European. Trebuie să scoți tot ce este mai bun din tine în fiecare joc. Considerăm Columbia un rival cu adevărat puternic și ne va ajuta să știm unde suntem ca echipă.

Desigur, pentru că am crescut cu probabil 80% dintre colegii mei de când aveam 10, 11, 12 ani, așa că îmi este foarte ușor să merg acolo și să joc cu ei. Este un loc în care sunt fericit să fiu. Anul trecut meciurile au fost foarte bune și la nivel individual, cu niște performanțe foarte bune.

ADVERTISEMENT

Nu sunt o persoană superstițioasă, dar cred că dacă compar jocurile de la club și jocurile de la națională, sunt puțin diferite. Cu naționala reprezinți întreaga țară. Responsabilitatea este enormă, toată lumea se așteaptă la o performanță enormă de la mine, chiar dacă sunt acolo doar 10 zile.

Deci presiunea este alta, pregătirea pentru meci este diferită, e puțin mai emoționantă, având în vedere așteptările întregii țări, dar pentru mine este un sentiment unic. Nu poți simți niciodată asta la meciurile echipei de club. În meciurile de la nivel de club sunt diferite emoții, diferite presiuni, dar cu siguranță să joci la națională este unul dintre cele mai frumoase sentimente pe care le poți avea”, a declarat Ianis Hagi, pentru Marca.

ADVERTISEMENT

Ianis Hagi a vorbit despre relația cu selecționerul Edi Iordănescu: „Ne-a făcut să câștigăm încredere”

Ianis Hagi l-a lăudat pe selecționerul naționalei României. Iordănescu Jr. a reușit să-i readucă pe „tricolori” la turneul final după o pauză de 8 ani. Fotbalistul împrumutat de Rangers la Alaves este de părere că Edi Iordănescu a reușit foarte bine să facă schimbul de generații de la națională.

„A știut să înțeleagă cum să treacă de la generația anterioară la cea nouă și a știut foarte bine să o gestioneze. Ne-a făcut să jucăm foarte bine și să câștigăm încredere.

ADVERTISEMENT

A fost o mare provocare pentru el pentru că eram tineri, dar am confirmat performanțele bune pe care le-am făcut cu echipa sub 21 de ani și am avut încredere să urcăm la echipa de seniori și să evoluăm destul de bine.

(n.r. cea mai mare provocare de la națională) Cred că trecerea de la sub-21 la echipa de seniori. Au fost câțiva ani în care nu am avut prea mult succes. Am pierdut câteva meciuri, câteva calificări, ceea ce evident nu este bine. Am primit multe critici din toată țara.

Dar ești unul dintre cei mai buni 20 de jucători din România și trebuie să reușești să depășești momentele astea. Oamenii te vor judeca, dar trebuie să te concentrezi pe munca ta, să ai încredere în talentul tău și în ceea ce poți face. Am muncit mult și am avut răbdare, știam că vor veni clipe mai bune. Pentru noi, din fericire, a sosit momentul anul acesta și ne-am calificat la Euro”, a mai spus Ianis Hagi.

Ianis, întrebat direct de spanioli: „Cum te descurci cu greutatea numelui Hagi?”. Cum a răspuns fiul „Regelui”

Ianis Hagi nu a impresionat în actuala stagiune. De altfel, internaționalul român nu a mai revenit la forma care l-a consacrat după accidentarea care l-a ținut pe bară aproape un an. În acest sezon, Ianis Hagi a adunat 18 partide în La Liga fără să marcheze vreun gol sau să ofere o pasă decisivă.

Ianis Hagi a dezvăluit că numele pe care îl poartă îl ambiționează. „Pentru mine, este o motivație în viața mea de zi cu zi. Este ambiția mea să mă descopăr ca fotbalist și este ceea ce mă împinge la limită.

Mă trezesc în fiecare dimineață știind că așteptările sunt mari. Ori încerci să te obisnuiesti și să profiți de ea, ori… va apăsa foarte tare pe umerii tăi. Am învățat de la o vârstă fragedă să folosesc asta în avantajul meu și este ceva care mă motivează zi de zis să fiu mai bun ca fotbalist și ca om.

(n.r. te-a ajutat faptul că joci în străinătate să scapi de această presiune?) Nu, nu chiar, pentru că este un nume de familie cunoscut nu doar în România, ci în toată lumea, așa că oamenii așteaptă multe de la tine indiferent de locul în care te afli”, au fost cuvintele lui Ianis Hagi.

„La Liga este campionatul în care pot avea cel mai mare succes”

Ianis Hagi este un fan înfocat al fotbalului din La Liga. De altfel, fotbalistul de 25 de ani vrea să continue în prima ligă din Spania, fiind convins că este campionatul în care poate atinge cel mai înalt nivel.

„Iubesc nivelul din La Liga, iubesc totul în Spania: echipele, competiția dintre jucători și echipe, presiunea care există aici… Da. Simt că este campionatul în care pot avea cel mai mare succes și în care îmi pot arăta toate calitățile.

Este liga pe care am urmărit-o de când eram copil și a fost mereu visul meu să fiu aici. Sunt aici acum și vreau să fiu aici mult timp. Da, sunt acolo unde vreau să fiu. Este fotbalul în care vreau să cresc, este fotbalul care cred că poate debloca cea mai bună versiune a mea.

Sunt aici doar 6-7 luni și deja simt că sunt un jucător mai bun, cresc în fiecare zi, la antrenamente și la jocuri. Simt că progresez în fiecare zi și cred că în viitorul apropiat voi arăta tuturor cine sunt”, a încheiat Ianis Hagi.