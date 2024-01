Iasmina Hill, momente de coșmar cu soțul milionar! Ce a pățit cel care administrează Statuia Libertății

Iasmina Hill, româncă măritată cu administratorul Statuii Libertății, a trecut recent prin clipe de groază, după ce soțul său s-a prăbușit chiar sub ochii săi. În timp ce căutau grădiniță pentru primul lor fiu, Brad a început să se simtă brusc rău.

Soțul milionar s-a prăbușit în fața timișorencei Iasmina Hill

”Acum căutăm grădiniță pentru Michael, iar în timpul unui tur în care căutam grădinițe, Brad a leșinat! Ne-am speriat foarte tare! Am mers cu el în spital, a stat 10 ore la Urgențe pentru teste. Nu au găsit cauza, dar testele au ieșit bine. Încă îl monitorizăm, a fost o perioadă stresantă, în decembrie”, povestește , în exclusivitate pentru FANATIK.

Din fericire, lucrurile și-au reluat cursul firesc apoi, iar familia Hill a avut parte de sărbători liniștite. Ba chiar, cei doi copii ai cuplului s-au bucurat mai mult ca oricând. Măcar că au primit nenumărate cadouri.

”De sărbători, am stat acasă, în New York. Ne-am îmbrăcat în pijamale asortate toți, am stat în jurul bradului, am mâncat mâncare românească. Moș Crăciun le-a adus o tonă de cadouri lui Michael și lui David! Până azi au tot deschis cadouri! Au primit prea multe! O să fie răsfățați! Mie mi-a adus Moșul un lanț, iar lui Brad o servietă de firmă”, explică românca.

Din vechile declarații ale Iasminei, știm deja că ea și fosta soție a milionarului nu se înțelegeau prea bine. Ba din contră! nu-i dădea deloc pace româncei. Acum însă, Iasmina și Brad au găsit o soluție pentru a-și recăpăta liniștea.

Iasmina Hill, probleme din cauza trecutului soțului milionar

”Cu fosta soție este mai bine acum! Nu mai sunt inclusă în discuțiile lor, nu se mai uită la mine pe Instagram! Este mai bine! El încă are de-a face cu fostele lui vieți, cu copiii. Era să fie dramatic de Crăciun, căci venea fiica lui din Chicago. Pentru că fiica lui este foarte dificilă, nu vreau să stea pe lângă copiii mei!

Are tot felul de preconcepții care nu funcționează cu mine și cu mentalitatea mea, le respect și le înțeleg, dar nu doresc să le aducă în casa mea. Era cât pe-aci să vină aici, dar, din fericire, Brad a mers în New Jersey cu ea și am rămas eu cu copiii și a fost foarte calm și frumos”, declară Iasmina.

Dacă de Crăciun, Iasmina a fost nevoită să își ”împartă” soțul cu 35 de ani mai în vârstă decât ea cu fiica acestuia, de Revelion, lucrurile au stat mult mai bine. Mai ales că a fost o petrecere la ”căldură”.

”De Revelion, am mers în Aruba. Am stat mai mult în resort, am vrut să stăm cât mai mult cu copiii. A fost fix așa cum mi-am dorit, foarte chill. Am văzut artificiile de pe malul mării. Anul trecut am mers în Time Square, într-un loc foarte fițos, a fost superb, dar anul acesta am vrut să stăm numai cu familia”, dezvăluie soția milionarului.

Brad a câștigat Statuia Libertății pentru încă 12 ani!

Anul 2024 nu vine doar cu mai multă liniște din partea fostei soții, ci și cu o veste minunată din planul profesional al milionarului american!

”Brad a câștigat Statuia Libertății, săptămâna aceasta am aflat! Deci mai avem un loc de muncă încă 12 ani! În 2024, vreau să mă focusez și mai mult pe muncă. Sunt in comunicare și relații publice, director of communications. Tot ce înseamnă comunicare internă cu angajații, externă cu publicul”, ne-a dezvăluit Iasmina Hill, în exclusivitate pentru FANATIK.

Iasmina Hill, serie de vacanțe de lux în 2024

Și cum administratorul Statuii Libertății își pune mereu tânăra soție și cei doi copii pe primul plan, chiar dacă este foarte ocupat, a avut grijă să plănuiască deja pentru familia sa o serie de vacanțe de lux!

”Vreau să călătorim și mai mult decât până acum, mai ales că au mai crescut și copiii. O să mergem la schi, după pe croazieră pe cel mai mare vas al lumii, apoi vom merge de ziua mea în Japonia, doar eu și Brad. O să fie superb! A pus el la punct totul! Abia aștept! Vrem să mergem după și în Europa: România, Ibiza și să vedem și Santorini. De asemenea, mergem curând și în Paris cu toții, inclusiv cu familia mea”, povestește Iasmina, încântată peste măsură în legătură cu aventurile care se arată la orizont.

Iasmina și Brad au trecut de faza geloziei din cuplu

Pentru că diferența de vârstă dintre ei este una considerabilă, de 35 de ani, am fost curioși să aflăm dacă există și gelozii între româncă și milionarul de la Statuia Libertății.

”Geloziile s-au mai calmat. La început, erau mai multe din partea mea, din cauza fostei soții, dar acum m-am calmat. El față de mine, nu prea. Nici nu prea ies fără el, căci nu am cu cine! Nu prea are motive de gelozii! Totul este pe linie acum!”, recunoaște .

Dar certurile? Nici ele nu mai există în căsnicie? ”Certuri mai sunt, dar rar. Eu mă irit mai ușor, el e mai calm. Nu mai sunt certuri dramatice, ridicăm tonul și trece de la sine acum! Acum avem alte priorități, după atâția ani de relație. Așa cum am zis, totul e pe linie într-un mod bun acum, Doamne ajută!”, adaugă soția americanului.

Și dacă totul pare că este numai lapte și miere, înțelegere, liniște și vacanțe care de care mai scumpe, la ce să ne așteptăm? Cumva… la bebe numărul 3? ”Bebe numărul 3 nu este pe listă! Cel puțin nu în 2024! Ne-am obișnuit foarte frumos cu doi băieți”, încheie Iasmina Hill.