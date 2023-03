Iga Swiatek, sub presiune înaintea debutului la Indian Wells: „Simt că am o țintă pe spate”

Iga Swiatek este principala favorită la câștigarea trofeului de la . Liderul mondial a venit măcinată de emoții în SUA după titlul obținut la Doha și finala pierdută la Dubai. Jucătoarea poloneză a mărturisit că se află sub presiune din cauza așteptărilor tot mai mari care se răsfrâng asupra ei.

Iga Swiatek simte presiune înainte de primul meci la Indian Wells: „Așteptările au crescut foarte mult”

Lider autoritar în ierarhia WTA cu 10585 de puncte, cu peste 4000 mai multe decât locul doi ocupat de Aryna Sabalenka, Iga Swiatek a mărturisit că simte o presiune enormă înainte de primul meci de la turneul din California. În turul 2, Iga Swiatek o va înfrunta pe favorita gazdelor, Claire Liu. Poloneza, cap de serie numărul 1, a beneficiat de tur liber.

În 2022, Iga Swiatek a câștigat 8 turnee la rând printre care și , iar acest lucru o apasă. „După Doha și Dubai, am simțit-o destul de puternic, așteptările au crescut foarte mult. Pentru că am câștigat un WTA 500 și am fost în finala unui 1000 – a fost ca o mică serie de meciuri care au fost destul de solide și am fost foarte calmă.

Dar am pierdut în finală și oamenii au fost, nu știu, surprinși, nu mulțumiți de performanță, doar critici. Și m-a făcut să mă gândesc că anul trecut, înainte de această serie uriașă și înainte de a câștiga toate aceste turnee, aș fi fost atât de fericită cu acest rezultat. Dar cu toate aceste comentarii de acum, m-am simțit ca și cum, ‘oh, nu e suficient’”, a declarat Iga Swiatek.

Iga Swiatek are emoții înaintea Mastersului de la Indian Wells: „Simt că am o țintă pe spate”

Tot în 2022, Iga Swiatek a înregistrat o serie incredibilă de 37 de victorii consecutive, iar două dintre cele opt trofee consecutive cucerite au fost de Mare Șlem. „Simt că am o țintă pe spate, ceea ce nu am simțit anul trecut.

Este o situație diferită și trebuie să mă adaptez la asta. Așa că încerc să nu citesc multe din aceste lucruri. Nu vreau să mă influențeze, pentru că sunt mulțumită de toată munca pe care am depus-o.

Acesta este exemplul în care atitudinea oamenilor s-a schimbat puțin – și nu cred că este o schimbare pozitivă – dar pentru mine cu siguranță există mai multă presiune și așteptări din această cauză. Dar încerc să [fac față] la asta în cel mai bun mod posibil. Cred că mă descurc bine”, au fost cuvintele liderului WTA.

Sorana Cîrstea, pe partea de tablou a Igăi Swiatek la Indian Wells

Sorana Cîrstea a câștigat în primul tur la Indian Wells, scor 6-3, 6-2 cu Kimberly Birrell din Australia. În turul secund, sportiva din România o va înfrunta pe Madison Keys din SUA. Aflată pe locul 83 în ierarhia WTA, jucătoarea din România ar putea da peste Iga Swiatek în sferturile de la Indian Wells.

În cazul unei victorii cu Madison Keys, Sorana Cîrstea ar urma să o întâlnească în turul 3 pe câștigătoarea meciului Samsonova – Pera. Iga Swiatek a urcat pe prima poziție în lume în aprilie anul trecut. Jucătoarea din Polonia a profitat de retragerea din tenis a lui Ashleigh Barty.