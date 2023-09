Îi e frică lui Porumboiu să-i pronunțe numele lui Gigi Becali?! „Chiar așa?”

Adrian Porumboiu spunând că un fotbalist fără minute nu este ajutat de criticile oamenilor care nu au legătură directă cu fotbalul.

Se teme Porumboiu de Becali?

Adrain Porumboiu spune că jucătorii din echipa națională sunt acuzați de faptul că nu au mentalitate, dar crede că și cei ce critică din sufragerie ar trebui să își schimbe mentalitatea.

ADVERTISEMENT

”Dacă noi vorbim că jucătorii nu au mentalitate, trebuie să avem și noi mentalitate. Până la urmă, ceea ce transmitem, factorul psihologic este foarte important pentru un jucător care nu are meciuri, care nu are meciuri în el. Îl topești…

Vii cu un bombardament de specialiști făcuți pe terenul de joc, specialiștii de sufragerie care fac scheme care habar nu au de scheme”, a spus Adrian Porumboiu, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Imediat, HORIA IVANOVICI a intervenit: ”Iar dați în Gigi Becali?”. Adrian Porumboiu a respins imediat acuzațiile: ”Chiar așa? Nu dau”. Moderatorul a intervenit imediat: ”Ziceți cu nume”. Fostul arbitru a răspuns imediat: ”Câți nu se uită la fotbal din sufragerie?”.

HORIA IVANOVICI a insistat și susține că Adrian Porumboiu a vorbit despre Gigi Becali: ”De Gigi ați zis, el a comentat după meci la noi”. Porumboiu a respins în continuare: ”Nu știu, nu am urmărit”.

ADVERTISEMENT

Imediat a intervenit Alin Buzărin, care a explicat că prin excludere, doar ”Dintre cei care au criticat, doar el nu a jucat la echipa națională”.

Moderatorul FANATIK SUPERLIGA a continuat: ”Vă e frică de Gigi? Să îi folosiți numele?” Porumboiu a reacționat spunând că sunt mulți ziariști cu aceleași opinii: ”Niciodată, de nimeni. Trebuie să spun toți ziariștii...”.

”Gigi e Gigi, e unic?”, a spus HORIA IVANOVICI. Adrian Porumboiu a comentat imediat: ”Unic, pentru cine e unic? Cafeaua unic? Nu o fi unic pentru mine Becali. Nu vreau să transformăm într-un subiect… dacă nu vorbiți de două persoane într-o zi e întuneric”.

ADVERTISEMENT

”Am înțeles, vă e frică să ziceți de Gigi ceva”, a fost concluzia lui HORIA IVANOVICI. Nu a fost pe placul lui Adrian Porumboiu, care a răspuns imediat: ”Nu mi-e frică, dar eu am intrat în discuții să zic de Gigi Becali ceva? Eu am zis că foarte mulți… numai Becali stă în sufragerie?”.

HORIA IVANOVICI i-a răspuns în glumă, spunând că doar Gigi Becali are o sufragerie de unde să se uite la meciurile echipelor de care este interesat, FCSB și naționala: ”Doar Becali are sufragerie”.

FANATIK SUPERLIGA este live pe FANATIK.RO în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30 și în reluare pe Facebook și Youtube de la ora 17:00.