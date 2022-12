Ileana Ciuculete ar putea fi dezgropată, la dorința copiilor săi! Ce vor să facă fiii artistei cu trupul său, la șapte ani de la moarte

Ileana Ciuculete ar putea fi dezgropată, la dorința copiilor săi. Mugurel și Cristian Sfetcu vor să scape de birocrație și să o mute pe mama lor din cimitir.

Ileana Ciuculete ar putea fi dezgropată, la dorința copiilor săi. Care este motivul

Mugurel și Cristian Sfetcu doresc ca mama lor să își schimbe locul de veci și să o mute la Craiova.

ADVERTISEMENT

Decedată acum 5 ani, Ileana Ciuculete va fi mutată de cei doi fii ai săi peste doi ani, la momentul când se vor face șapte ani de la stingerea sa. Problema a fost expusă pe larg de fiul cel mare al vedetei.

„La șapte ani o strămutăm pe mămica la Craiova, că avem voie. Eu m-am săturat de lupte cu autoritățile”, a mai declarat pentru ,

ADVERTISEMENT

Probleme pentru Ileana Ciuculete și după moarte

, dar se pare că aceasta nu își poate găsi pacea nici acum, pentru că fiii săi urmează să o mute.

Problemele se țin de artistă chiar și după moarte, pentru că fiii săi se plâng că nu au actele de la locul de veci de unde este îngropată mama lor și nu pot nici să plătească taxele necesare și nici să facă unele îmbunătățiri.

ADVERTISEMENT

O parte din crucea de la mormântul Ilenei Ciuculete a suferit din cauza trecerii timpului, iar copiii artistei spun că nu pot să repare nimic din cauza că nu au acel act.

„Dacă nu am acte, nu putem face nimic. Asta a fost situația. Prin tot ce am trecut până acum ne-a întărit. A trecut. În caz că, Doamne ferește, nu vor să ne ajute, să facem acte, noi așteptăm”, a spus el.

ADVERTISEMENT

Conform fiului cel mare al Ilenei Ciuculete, actele ar trebui să fie undeva în posesia lui Cornel Galeș, decedat și el de trei ani, într-un accident de mașină.

ADVERTISEMENT

„Actele ar fi trebuit să fie la Cornel. Încă din luna februarie a acestui an am fost cu avocata la Asociația Cimitirelor și Crematoriilor și am depus o cerere. Fără actul acela, nu pot să le plătesc, acolo, taxa.

Voiam să pot plăti taxa anuală, care cred că nu e plătită de când a murit Cornel Galeș, de vreo trei ani. Pare incredibil, dar noi nu putem plăti, dacă nu avem actul acela doveditor”, a mai spus Mugurel, fiul cel mare al regretatei artiste.