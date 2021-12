Ilie Dumitrescu este de partea lui Dan Petrescu în scandalul Alibec. ”În Anglia, în minutul 15 ieși la încălzire, chiar dacă nu intri”

Atacantul Denis Alibec nu mai intră în planurile antrenorului Dan Petrescu, după ce fotbalistul a decis să plece la vestiar în minutul 70 al meciului cu Academica Clinceni.

Nemulțumit de statutul de rezervă, Alibec a întors spatele antrenorului și coechipierilor de pe bancă și nu a mai revenit de la cabine. .

Ilie Dumitrescu e de partea fostului său coleg de la Steaua, Dan Petrescu

Denis Alibec va plăti scump gestul de rebeliune de la sfârșitul meciului cu Academica Clinceni, 2-0 pentru CFR Cluj. Fotbalistul a fost deja înlăturat din lot la cererea antrenorului Dan Petrescu și sunt șanse mici să fie reprimit.

În acest scandal, Ilie Dumitrescu s-a poziționat de partea fostului său coleg de la Steaua și de la echipa națională, Dan Petrescu. Cei doi au evoluat în cel mai puternic campionat al lumii, Premier League.

Pentru a-l face să conștientizeze greșeala comisă, Dumitrescu a explicat ce se întâmplă cu jucătorii de rezervă din campionatul Angliei.

”În Anglia, în minutul 15, trebuie să ieși la încălzire. Chiar dacă nu intri, trebuie să ieși la încălzire. Cum să pleci de pe bancă? Ai o problemă, te duci repede, rezolvi… Nu ai cum. Nu îți convine statutul ăsta, nu te simți confortabil, dar nu poți să faci așa ceva”, a spus Ilie Dumitrescu la .

Fostul fotbalist al lui Tottenham Hotspur și West Ham United a fost completat de Ionel Dănciulescu. Fostul dinamovist crede că Denis Alibec e într-un moment de cumpănă al carierei pe care trebuie să-l depășească înainte să fie prea târziu.

”Dacă nu conștientizează că a greșit și nu face o analiză corectă a momentului, înseamnă că nu va realiza nimic și va mai greși și în viitor la fel”, a adăugat Dănciulescu, aflat în platoul emisiunii alături de Ilie Dumitrescu.

Șanse mici pentru Denis Alibec să continue la CFR. Campioana se ”restartează”

Denis Alibec evoluează la CFR Cluj sub formă de împrumut, după ce Kayserispor, echipa cu care este sub contract, a decis că nu mai are nevoie, momentan, de atacantul român.

Fotbalistul nu s-a adaptat la gruparea feroviară și de multe ori s-a ridicat problema ca el să revină în Turcia, chiar dacă nici la gruparea din Superlig nu are asigurat postul de titular.

Despărțirea de gruparea campioană este aproape iminentă. Președintele celor de la CFR Cluj a anunțat că la echipă vor surveni numeroase schimbări. Practic, , iar Denis Alibec nu pare să intre în planurile ardelenilor.

”Orice este posibil în acest moment (vis-a-vis de posibila plecare a lui Denis Alibec în această iarnă – n.r.). Noi construim viitoarea echipă, din iarnă încolo, împreună cu antrenorul Dan Petrescu”, a declarat președintele ardelenilor, Cristian Balaj, într-o intervenție la .