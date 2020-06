Ilie Năstase, a cincea oară în fața altarului! La 73 de ani! „Ciprian Marica naș, da! De ce? Păi, atunci, cu criminalii eliberați ce-ar trebui să facem?!” Exclusiv

Ilie Năstase este un bărbat curajos: s-a căsătorit! A cincea oară! „Nasty” și Ioana Simion și-au consfințit iubirea cu… năbădăi (erau la un pas, mic!, de despărțire la un an și o lună de la căsătoria civilă, 25 aprilie 2019) sâmbătă, 6 iunie, la o mănăstire din Techirghiol. Părinți spirituali, adică nași, le-au fost o altă Ioana, Marcu, alături de Ciprian Marica.

FANATIK l-a „deranjat” în „luna de miere” pe fostul număr 1 mondial în tenis pentru a-l provoca să „dea din casă” (de piatră!), dar Ilie a fost scurt ca un stop reușit în buza fileului…

„N-am făcut nimic deosebit, am plecat de la biserică și am mâncat la un restaurant… A fost simplu și frumos, noi așa am vrut să o facem, mai puțină lume, fără publicitate, așa a vrut soția mea. N-am făcut nici nuntă, nici nimica… o s-o facem… Acum, în momentul ăsta nu era… momentul!”

ADVERTISEMENT