Ilie Năstase, presiune pe avocații Simonei Halep: „Ei ar trebui să insiste”. Exclusiv

Ilie Năstase a vorbit pentru FANATIK despre perfomanța remarcabilă a Soranei Cîrstea la US Open, dar și despre impasul în care se află Simona Halep, în afara terenului de un an în urma scandalului de dopaj.

Ilie Năstase, îngrijorat de situația Simonei Halep: „Nu ar trebui să li se pară normal avocaților”

Ilie Năstase e alături de fostul număr unu mondial, în așteptarea deciziei Sports Resolutions de la Londra: „Nu știu nimic nou legat de Simona Halep. Nu am mai vorbit cu ea. Ce știți dumneavoastră știu și eu. Nu mă bag, îi las pe avocații ei”.

„Nasty” consideră că apărarea Simonei Halep trebuie să grăbească verdictul prin orice mijloace: „Faptul că au trecut mai bine de două luni și nu a primit încă o decizie nu ar trebui să li se pară normal avocaților.

Ei ar trebui să insiste să se judece mai repede. Așa cred. Nu vreau să intru foarte mult în amănunte pentru că nimeni nu știe cu exactitate ce s-a întâmplat”, .

Ilie Năstase are dreptate? Încă o amânare pentru Simona Halep: „Este incredibiil de dezamăgitor”

Simona Halep s-a arătat încă o dată revoltată într-o postare pe 29 august, după ce verdictul a fost din nou amânat: „Astăzi am aflat că decizia în cazul meu, care era așteptată a fi pronunțată săptămâna aceasta, va fi amânată în continuare.

Este incredibil de dezamăgitor, în condițiile în care am spus permanent că tot ce vreau e să fiu judecată. Este greu să explic ce impact emoțional au avut și au în continuare toate aceste amânări asupra mea”.

: „A fost un caz destul de dificil. Acolo, la audieri, echipa mea a fost extraordinară împreună cu toți experții pe care i-am avut. Avocații, de asemenea, a fost și Bogdan Stoica, avocatul din România, împreună cu Howard (n.r. Jacobs) din America.

Au fost puternici și apărarea mea a fost foarte bună. Adevărul, întotdeauna este mai ușor când spui adevărul și am simțit că totul o să fie bine. Mă așteptam să primesc decizia mult mai repede. Din câte știu eu în regulament sunt trei săptămâni. Deja se fac două luni și nu am primit absolut nicio știre despre decizie.

Am primit o veste de la avocatul meu că până la final de august nu o să am nicio decizie. Sunt foarte dezamăgită de acest lucru. Este aproape imposibil să stai să aștepți atât de mult pentru o decizie, dar așa cum am spus nu am ce să fac prea multe și va trebui să aștept”, a spus sportiva, într-un interviu pentru .