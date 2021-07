Ilie Năstase, zi de naștere atipică. Cum a sărbătorit sportivul împlinirea celor 75 de ani

Sportivul a renunțat la petrecerile extravagante, cu mulți invitați, așa cum ne-a obișnuit în trecut și s-a bucurat de o atipică, alături de cea de-a cincea soție, Ioana Simion.

ADVERTISEMENT

Omul de afaceri și-a sărbătorit aniversarea și cu un cuplu de prieteni vechi din Piatra Neamț. Așadar, Ilie Năstase a renunțat la petrecerile fastuoase, menționând că a ajuns la vârsta la care vrea doar liniște.

Ilie Năstase, la ceas aniversar. Fostul jucător de tenis a împlinit 75 de ani

„A fost o zi frumoasă pentru că am avut alături de mine cel mai important om, pe soția mea, Ioana, și un cuplu de prieteni.

ADVERTISEMENT

Anul acesta mi-am dorit altceva, mai multă liniște. Nu am organizat nimic, pentru că am vrut ceva intim. Am avut muzică bună, în surdină.

Am stat până la 4 dimineața. Cred că am fi prins răsăritul dacă nu era Ioana obosită”, a mărturisit Ilie Năstase, potrivit .

ADVERTISEMENT

Fostul jucător de tenis a primit cele mai frumoase urări din partea persoanelor dragi. A fost sunat încă de la primele ore ale dimineții de fiicele sale, chiar dacă acestea nu au putut să-i fie aproape.

Chiar dacă nu a avut o petrecere cu sute de invitați, Ilie Năstase tot s-a delectat cu preparat fine și rafinate. Sportivul a optat pentru un meniu special din care nu au lipsit caviarul, fructele de mare și șampania.

ADVERTISEMENT

Ilie Năstase, despre propria aniversare: ”A fost cea mai frumoasă zi”

În altă ordine de idei, a ținut să mai adauge că ziua de 19 iulie a fost cea mai frumoasă din viața sa pentru că abia acum a înțeles ce contează cu adevărat.

Ilie Năstase nu mai pune mare preț pe lucrurile materiale și se bucură de momentele frumoase alături de cei dragi, mai ales acum că a fost iertat de soția sa, Ioana Simion, și nu mai divorțează.

ADVERTISEMENT

„Chiar i-am spus și soției mele că a fost cea mai frumoasa zi pe care mi-am serbat-o în viața mea. Cât suntem tineri alergăm după obiecte și lucruri nesemnificative.

Odată cu vârsta ai suficientă înțelepciune să apreciezi ce e cu adevărat important în viața unui om”, a completat omul de afaceri, mai arată sursa de mai sus.