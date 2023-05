Ilie Stan, pe val în Kuweit: “Este de 3-4 ori mai greu ca în România!”. S-a calificat în finala Cupei Emirului: “Mă gândesc doar la acest meci!”. Exclusiv

Ilie Stan a preluat în iarnă formaţia Al-Kazma din Kuweit, FANATIK. Fostul antrenor al celor de la FCSB o duce foarte bine în Golf şi are rezultate excelente cu noua sa echipă.

Ilie Stan, finalist în Cupa Emirului: “Simţeam că nu vom pierde. Sunt liniştit”

Al Kazma s-a calificat în finala Cupei Emirului după un meci cu multe răsturnări de situaţie în semifinala cu Al Arabi. După ce a condus cu 2-0, formaţia lui Ilie Stan s-a văzut egalată şi totul s-a decis la loviturile de departajare:

“A fost greu pentru noi. Eu cunoşteam Al Arabi de anii trecuţi, că am mai jucat cu ei. Am condus cu 2-0, dar din cauza unor greşeli ne-am trezit egalaţi. Am avut bară în minutul 90, două ocazii de singur cu portarul în prelungiri.

La loviturile de departajare am ratat primii, dar cumva simţeam că nu vom pierde. Dacă vreţi, eram un pic liniştit. Au ratat ei ultimele două şi ne-am calificat în finală. Dar a fost mai mult decât meritat”, a spus Ilie Stan pentru FANATIK.

“Acum nu mă gândesc deloc la campionat, doar la finala Cupei”

Formaţia românului traversează o perioadă foarte bună. Al Kazma este pe locul trei în campionat, la doar un punct de liderul Al Kuwait, formaţie pe care o va întâlni pe 9 mai în finala Cupei Emirului:

“Acum nu mă gândesc deloc la campionat, doar la finala Cupei. Al Kuwait este o echipă cu istorie, cu jucători străini foarte buni. O să fie foarte greu. Dar este un trofeu şi vreau să îl câştig, doar asta contează.

Sunt de şase luni aici şi rezultatele sunt peste aşteptări. Vă daţi seama, am luat echipa din mers, nu am făcut eu pregătirea, transferurile, dar mă bucur că suntem într-o poziţie foarte bună în acest moment”.

“Este de 3-4 ori mai greu să fii antrenor aici decât în România”

Ilie Stan mai are contract până la finalul lunii mai şi susţine că nu duce lipsă de oferte. Nu a discutat încă despre prelungirea contractului şi spune că este mult mai greu să fii antrenor în Golf decât în România:

“A crescut foarte mult nivelul. , sunt acceptaţi cinci străini în primul “11”. Este un campionat competitiv. Este de 3-4 ori mai greu să fii antrenor aici decât în România.

Pentru că sunt foarte multe diferenţe: limba, religia, mentalitatea. Există alte obiceiuri faţă de ceea ce suntem obişnuiţi. Încă nu mi-am prelungit contractul, sunt sigur că voi fi căutat, în condiţiile în care există rezultate”, a declarat Ilie Stan.

Al Kazma – Al Kuwait din finala Cupei Emirului se va disputa pe 9 mai, de la ora 19:00. Trupa lui Ilie Stan poate câştiga şi primul titlu după 27 de ani, fiind la un punct de lider în clasament.