Ilinca Vandici, afectată de atitudinea părinților, în copilărie: “Niciodată nu mi-au spus…”

În copilărie, Ilinca Vandici a fost foarte afectată de atitudinea părinților ei și nu a reușit niciodată să treacă peste acest lucru. Vedeta a povestit de ce a rămas cu o traumă până în ziua de astăzi.

Cum a fost Ilinca Vandici afectată de atitudinea părinților, în copilărie

, este una dintre cele mai cunoscute vedete de televiziune din România. Deși are succes în plan profesional, Ilinca Vandici nu a avut o viață ușoară în copilărie.

ADVERTISEMENT

În cadrul unei emisiuni, vedeta a povestit prin ce situații dificile a trecut atunci când era doar o adolescentă. Prezentatoarea a spus că părinții nu au văzut lucrurile bune pe care ea le-a realizat de una singură, iar acest lucru a afectat-o.

Ilinca Vandici nu a avut părinții alături în acea perioadă, iar aceștia nu au felicitat-o pentru realizările pe care le-a avut. În schimb, vedeta de la Kanal D a fost criticată pentru diverse lucruri.

ADVERTISEMENT

“Părinții nu au fost alături de mine, nu am avut parte de timpul lor, de ei. Mie părinții niciodată în viață nu mi-au spus: ‘Bravo, fata mea, sunt mândru/mândră de tine!’.

Întotdeauna era ceva de comentat acolo, era ceva de imputat, ceva de arătat cu degetul, dar niciodată nu erau văzute lucrurile bune, niciodată”, a spus Ilinca Vandici acum ceva timp, în cadrul emisiunii , prezentată de Mihai Ghiță.

ADVERTISEMENT

Ce relație are Ilinca Vandici cu sora ei

Ilinca Vandici este foarte cunoscută în spațiul public, dar puțini știu că aceasta are și o soră. Cele două mereu au fost într-o competiție în copilărie, după cum a mai dezvăluit prezentatoarea.

În prezent, cele două au o relație bună și se vizitează, de multe ori, iar Ilinca Vandici chiar îi dă sfaturi în legătură cu creșterea copilului. Perioada grea din copilărie a trecut, din fericire.

ADVERTISEMENT

“Eu toată copilăria am fost într-un concurs cu sora mea, să fiu mai bună. Natalia stă aproape de mine, ne vedem aproape în fiecare zi. Facem tot felul de lucruri împreună și, în general, o sfătuiesc cu tot ceea ce înseamnă creșterea copilului.

Am stat în umbra ei toată copilăria. Toată copilăria am vrut să fiu ea, ca ea. Am fost la aceeași învățătoare, am urmat același liceu pedagogic, părinții mei au fost foarte creativi”, a mai povestit Ilinca Vandici.

Anul 2023 a fost unul dificil pentru Ilinca Vandici. în urmă cu câteva luni, după 6 ani împreună. Cei doi au un fiu, Zian.