Ilinca Vandici, pe perfuzii de trei zile: ”Mă simt umflată toată”

Vedeta de la Kanal D face perfuzii de trei zile. se simte extrem de obosită, dar nu se poate odihni cum trebuie pentru că, din păcate, nu poate dormi. Cu toate astea este nevoită să rezolve unele lucruri.

Ilinca Vandici, stare de sănătate precară. Prezentatoarea face perfuzii de câteva zile

Ilinca Vandici nu reușește să se pună pe picioare, declarând că încă de săptămâna trecută a început să facă perfuzii. A mers la o nuntă, dar și la un botez în ciuda faptului că starea de sănătate nu este tocmai bună.

„Ieri nu am mai făcut perfuzii, în schimb mi-a fost foarte rău, foarte rău. Am ținut eu neapărat să mă duc și la sală de dimineață. Deși nu ați crede pentru că am avut un weekend plin îmi este foarte rău.

Vineri am făcut perfuzii, sâmbătă am făcut perfuzii, de la perfuzii m-am dus la nuntă. Duminică am făcut perfuzii, de la perfuzii m-am dus la botez. Că am zis dacă fac un pic de mișcare o să-mi fie bine.

M-am simțit foarte bine după mișcare, doar că după amiază mi-a fost foarte rău. Problema este că acum mă simt efectiv umflată toată.

Am un pic de treabă, sunt mai funcțională decât ieri… nu suport să fiu bolnavă, nu pot”, le-a spus prezentatoarea de la Bravo, ai stil! fanilor de pe .

Ilinca Vandici are probleme și cu somnul

Ilinca Vandici a mai menționat că de două nopți nu doarme, deși ațipește. se trezește după numai câteva secunde, fără să înțeleagă care este motivul pentru care nu este în apele sale.

„Mă trezesc, iar adorm, iar ațipesc, iar în secunda doi mă trezesc. Măi, e a doua noapte. Aaaa și ca să nu uit să vă spun că de două nopți nu dorm. Eu nu-mi dau seama ce se întâmplă.

Deci, efectiv adorm, îmi simt corpul moale, adorm și mă bucur că adorm, în secunda doi mă trezesc”, a mai adăugat frumoasa șatenă pe social media.

Ilinca Vandici, reacție după declarațiile controversate

Ilinca Vandici a reacționat recent după valul de acuzații pe care l-a primit din partea oamenilor în urma declarațiilor controversate făcute în podcast-ul lui Damian Drăghici și în emisiunea moderată de Denise Rifai.

„Vezi tu, după atâția ani de carieră, după atâția ani de muncă, tot mai învățăm lucruri și uite că tot suntem puși în anumite situații care să ne ajute să evoluăm, să fim și mai buni, să remarcăm anumite lucruri, să fim mai atenți și asta este una dintre lecțiile pe care le-am învățat în perioada aceasta.

Am plecat de la premisa greșită că oamenii mă cunosc de atâta amar de vreme, știu despre mine și bune și rele, i-am primit în casa mea, i-am primit în viața mea și nu m-am gândit că pot să las loc de interpretări, unele duse la extrem…

Era o discuție ipotetică: «Ce nu aș putea ierta?», era un subiect ipotetic. În acel moment gândul meu a zburat la experiențele din relațiile trecute și gândul meu a fugit la infidelitate, despre care am vorbit în vlogurile mele de-a lungul vremii, despre care oamenii știau”, a mărturisit șatena la Teo Show.