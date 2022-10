Imagini de o tristețe sfâșietoare din Ucraina. Cum a fost găsit un câine după ce stăpânul său a fost ucis în bombardament

Cele peste șapte luni de război din Ucraina au adus în prim-plan imagini cumplite de pe front. Acestea arată adevărata dimensiune a agresiunii rușilor.

În ultimele săptămâni, luptele dintre ucraineni și ruși se duc în zonele de sud și sud-est. de Putin printr-un referendum condamnat de Occident, este scena unor atacuri neîntrerupte.

La începutul lunii octombrie, mai multe rachete rusești au lovit localitatea Guleaipole. Printre victime s-a numărat un localnic nevinovat.

Când au intrat în casa acestuia, după bombardamente, vecinii au descoperit imagini de-a dreptul sfâșietoare. Ucraineanul, ucis de atacul rușilor, era întins într-o baltă de sânge, fără suflare, în locuință. Pe piciorul său, cu o privire care nu poate fi descrisă în cuvinte, stătea câinele său.

Acest caz este prezentat pe de jurnalistul Vitalie Cojocari. Sunt imagini cumplite.

”Câinele stătea peste picioarele lui. Iar privirea animalului, privirea animalului… Era de o tristețe cât nu vor putea înțelege oamenii niciodată.

Pur și simplu nu există cuvinte care să descrie ceea ce puteți vedea chiar voi în poze. Acesta, prieteni, este războiul!”, scrie jurnalistul.

Un alt . Pe 29 septembrie, o familie întreagă din Dnipro a murit după un atac al rușilor.

Doi frățiori, un băiețel de 8 ani și o fetiță de 9 ani, alături de părinții lor, și-au pierdut viața după ce casa le-a fost lovită de o bombă a invadatorilor.

Today, Russians took the lives of four residents of Dnipro. The occupiers killed two adults and two children – an 8-year-old boy and a 9-year-old girl.

Only their dog remained alive..

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews)