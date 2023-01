Imagini din apartamentul Danei Rogoz. Actrița l-a renovat singură și și-a uimit fanii: ”Îmi e extrem de drag”

Dana Rogoz și-a surprins fanii, în aceste zile, după ce a postat pe rețelele de socializare imagini dintr-un apartament vechi, pe care l-a renovat personal.

Actrița a stârnit admirația tuturor prin modul cum a amenajat totul, asemeni unui designer de interior. Ea a combinat foarte bine lucrurile de odinioară, cu cele din prezent.

Apartamentul se află într-o casă veche din București, iar pentru că mulți au crezut că actrița s-a mutat aici cu familia, ea a subliniat că acest lucru se va întâmpla o perioadă. Ulterior, vor fi aduși niște prieteni apropiați.

”Vom locui o scurtă perioadă, cât timp va fi mansarda noastră în renovare. Acum dormim doar din când în când în apartamentul acesta. Apoi va fi locuit de niște prieteni foarte apropiați nouă (…)

Da, am ținut foarte mult să păstrăm sobele originale, parchetul și tâmplăria casei. Renovările și amenajările caselor vechi mă fac foarte fericită (…) Îmi e extrem de drag deja!”, a scris actrița

Fanii nu s-au putut abține de la comentarii. Unii și-au amintit de copilărie când au văzut lucrurile vechi pe care actrița a dorit să le păstreze.

Printre cei care și-au exprimat aprecierea față de locuință a fost și Andreea Esca: ”Deja, și mie îmi e drag”, a scris prezentatoarea Știrilor Protv, la postarea actriței.

Dana Rogoz, adepta călătoriilor prin lume cu rulota

Dana Rogoz este una dintre cele mai cunoscute actrițe din țară. De câțiva ani, este foarte activă în mediul online, unde

Dana Rogoz s-a remarcat pe rețelele de socializare prin . Cu autovehiculul, cu toții au vizitat mulțimi de destinații prin țară, dar și prin afară.

În cadrul unui interviu pentru Dana Rogoz a spus că a fost cerută în căsătorie tot în rulotă și din acel moment ea și partenerul său au hotărât să colinde lumea pe patru roți.

”Am călătorit mult prin țară, dar și prin Europa. Luna de miere așa am petrecut-o: o lună brambura prin Europa, cu rulota în care spusesem acel „Da“. Dar am și închiriat o rulotă în Noua Zeelandă și așa am petrecut acolo o săptămână, pe când Vlad avea 1 an și 10 luni (…)!”, a declarat Dana Rogoz pentru sursa menționată.