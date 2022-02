Imagini șocante din Ucraina. Mașină strivită chiar pe bulevard de un tanc. Șoferul, scos în viață dintre fiarele contorsionate. Video

, iar la o zi după ce trupele rusești au început invazia, luptele se dau acum chiar în capitala țării, Kiev. Președintele Volodimir Zelenski a transmis un mesaj prin care afirmă că el este ținta numărul 1 pe care Vladimir Putin o vizează, iar că familia sa este pe locul doi.

Noi imagini șocante din Ucraina. Momentul emoționant în care un bărbat este salvat de compatrioți din mașina strivită de un tanc

Zelenski a ales să nu fugă din calea războiului, așa cum probabil mulți șefi de stat ar fi făcut-o. În schimb, acesta a îmbrăcat o uniformă militară și a decis să lupte cot la cot, alături de soldații pe care îi conduce, pentru a-și apăra țara. Astfel, au apărut imagini cu președintele ucrainean în costumație de luptă, pregătit pentru a- înfrunta pe ruși. Deși se poate citi teama pe chipul lui Zelenski, acesta mai are totuși puterea să și zâmbească în fața pericolului iminent:

ADVERTISEMENT

Ukraine 🇺🇦 President Zelensky took off his clothes and put on a military uniform to fight with the army to protect his homeland…. A true leader 💪🏾💪🏾💪🏾 — Sacramento爱 (@Hidrisix)

Ukraine’s President is on the front lines fighting for his people. President Zelensky has taken up arms and joined the troops to repel Russian invasion. — Dami’ Adenuga (@DAMIADENUGA)

În cursul zilei de ieri, au existat informații conform cărora trupele ruse ar fi tras și asupra unor spitale din Ucraina. Unele unități medicale și-au luat măsuri de precauție împotriva unor atacuri, după cum se vede în imaginile de mai jos.

Mai mulți nou-născuți care erau internați pe secția de terapie intensivă la spitalul de pediatrie din orașul Dnipro au fost mutați de către asistente la un nivel inferior al spitalului, într-un adăpost improvizat, pentru ca aceștia să fie protejați de un eventual atac.

ADVERTISEMENT

Newborn infants from the neonatal intensive care unit at a children’s hospital in Dnipro, in eastern Ukraine, were moved into a makeshift bomb shelter on a lower level of the building on Thursday. — The New York Times (@nytimes)

Soldații ucraineni au filmat urmările unor confruntări cu trupe ruse care s-au infiltrat în Kiev, soldații purtând uniforme ale . Incidentul a avut loc în districtul Obolon, din capitala țării.

Closer view of the aftermath of clashes with Russian infiltrators who were disguised as Ukrainian soldiers in Obolon — Michael A. Horowitz (@michaelh992)

Un șofer a fost scos cu viață din mașina distrusă de un tanc, în Ucraina

Într-un videoclip ce a fost publicat deja de diverse mari agenții de presă, se vede cum un transportor blindat se urcă, efectiv, pe un automobil al unor civili care circula pe un bulevard din Kiev. Deși unele persoane susțin că e vorba despre un vehicul al armatei ruse, alții susțin că ar fi vorba chiar de trupe ucrainene care au făcut asta. Alte surse vorbesc despre faptul că blindatul ucrainean ar fi fost furat de către sabotori

ADVERTISEMENT

На Оболоні одна із військових машин переїхала автомобіль — НВ (@tweetsNV)

Din fericire, bărbatul a cărui mașină a fost strivită de blindatul armat a supraviețuit. În filmulețul de mai jos se vede cum un grup de oameni îl scoate pe acesta dintre fiarele contorsionate ale automobilului.

The man whose car was rammed and crushed by alleged Russian strela has been rescued,

Kyiv oblast — Ukraine live (@berojag59060636)

Pe internet a apărut și o imagine cu bărbatul prins în mașina distrusă:

Russian military vehicle ran over a civilian car in Kyiv, Ukraine. An old man inside miraculously survived. — Lil (@lil_whind)



Așa cum era de așteptat, odată ce haosul se instaurează, unii încearcă să profite de această situație în beneficiu propriu. Totuși, autoritățile rămân vigilente în Ucraina, astfel că jefuitorii care încearcă să fure bunuri ale concetățenilor sunt prinși și arestați:

ADVERTISEMENT

🇺🇦Looting begins

Kiev, vandals detained — Leonard Faria (@leonard_faria2)

Urmările unui bombardament asupra unui bloc de locuințe din Ucraina:

Russia aren’t u ashamed to do this Ukraine😭😭😭😭😓????? — @Uzagende kugataro 🇷🇼 (@KevinSonga3)

Și în această imagine pot fi văzute urmările unui bombardament asupra unui bloc din Kiev:

Pe internet a ajuns și un clip video cu un bombardament din Ucraina. Persoanele din automobilul din imagini transmiteau live pe Instagram, când la câteva zeci de metri distanță de acestea a avut loc o explozie masivă. Mașina a fost lovită în plin de resturi cauzate de proiectil:

لقطات من الغارة الجوية على

🇺🇦🇷🇺 — أحمد محمد باعباد Ahmed Baabaad (@ahmedbabaad21)

În cursul nopții de ieri, un avion rusesc a fost doborât deasupra Kievului. Imaginile au fost surprinse de locuitori ai capitalei:

ADVERTISEMENT

A view of the Russian plane that was shot down over Kiev — ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ | PTC News (@ptcnews)

A friend sent me these videos from the Ukrainian national broadcasting. They asked us to share these videos to spread awareness of what is happening in . Please share widely for them. — OSINT NEWS (@OSINT__NEWS)

În paralel, există zvonuri conform cărora un pilot ucrainean a doborât deja șase avioane ale inamicilor ruși.

Iar în imaginile de mai jos, este surprinsă o coloană de camioane și tancuri rusești, care a fost distrusă de către trupele ucrainene pe un drum din regiunea Herson.

🇺🇦: a column of tanks and vehicles belonging to the Russian invasion force was knocked out by Ukrainian forces somewhere in the region. — Thomas van Linge (@ThomasVLinge)

Mulți oameni din Kiev și-au petrecut noaptea la metrou, alături de animalele de companie. În imaginile de mai jos sunt surprinse mai multe persoane care și-au luat alături câinii sau pisicile, pentru a nu le lăsa în urmă în calea războiului:

Peroanele metrourilor sunt arhipline în Ucraina, nu de călători, ci de persoane care au înnoptat în rețeaua subterană, de teama luptelor de la suprafață: