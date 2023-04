Imagini șocante cu Florin Salam, la scurt timp după ce a fost umilit la Craiova: „Ieși afară!”

La scurt timp după ce în spațiul public s-au răspândit imaginile cu Florin Salam care nu a reușit să cânte la o nuntă care a avut loc în Craiova, manelistul a fost umilit din nou. „Regele” a fost dat afară cu forța de la un eveniment.

Florin Salam a fost dat afară cu forța de la nuntă. Ce a pățit manelistul

Problemele se țin scai de Florin Salam. Recent, manelistul numele lui fiind implicat într-un dosar de proxenetism. Ulterior, Aflat într-o stare avansată de…confuzie, cântărețul nu a reușit să scoată nici măcar un cuvânt la microfon.

Un eveniment similar a avut loc la un alt eveniment. De data aceasta, însă, Florin Salam nu a fost lăsat să-și termine prestația. În imaginile filmate de un martor, vedeta apare împreună cu alți bărbați care, cel mai probabil, așteaptă să dea dedicații, având banii în mână.

În timp ce se pregătea să cânte, cineva din exterior se apropie de el și îl anunță că programul său s-a încheiat și urmează ca altcineva sa cânte. În consecință, manelistul a anunțat că va termina totul în „cinci minuțele”, pentru a termina dedicația pentru care a fost plătit deja.

Bărbatul a continuat să-i spună că este necesar să strângă echipamentul și să plece, dar Florin Salam a preferat să-și vadă de ale sale și le-a spus celor din trupa lui „să dea drumul la ritm”.

„Regele”, întrerupt brutal. Un bărbat i-a smuls microfonul din mână

În timp ce muzica răsuna din boxe, un alt bărbat, deloc dornic de negocieri, și-a făcut apariția în cadru. Acesta l-a luat pe sus aproape la propriu pe Florin Salam. Manelistului i-a fost smuls microfonul din mână.

„Stop! Stop! Acum ieși cu mine afara! Gata”, i-a strigat bărbatul lui Florin Salam, în timp ce l-a împins spre ieșire. Manelistul s-a conformat, muzica s-a oprit, iar mulțimea a rămas complet nemulțumită de ceea ce se petrecea.

Florin Salam dat afara iar de la nunta

Explicația oferită de Florin Salam cu privire la nunta din Craiova

Cu privire la evenimentul din Craiova, Florin Salam a oferit o explicație uluitoare. Manelistul a susținut că cineva i-a pus în pahar o substanță puternică, un stupefiant, care l-a făcut să nu-și poate face meseria așa cum obișnuiește de ani de zile.

„Știe toată lumea că am avut patru nunți cu o seară înainte.(…) Am plecat bine de acolo, dar la sfârșit am simțit ceva. Nu știu din ce pahar am băut, cum am băut, că nu era problema la mine că n-am mai băut. Nu știți că am băut?

La orice nuntă beau acolo să fac atmosferă, asta e viața noastră. Nu știu ce s-a întâmplat că mi s-a blocat creierul.(…) Mi-au băgat ceva în pahar, a fost mai rău decât ce credeți voi. Asta este, bine că nu s-a întâmplat ceva cu viața mea și sunt bine”, a transmis manelistul pe pagina sa de Facebook, conform