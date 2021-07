Imagini spectaculoase! Stațiunile de lux devenite orașe-fantomă. Cum arată hotelul din care s-a inspirat celebrul Dirty Dancing

Au fost construite pentru a atrage turiști din toate colțurile globului. O fac și acum, dar ca atracții în ruină, adevărate orașe-fantomă. Dacă pandemia a afectat masiv industria vacanțelor, ravagiile timpului au distrus unele dintre cele mai mari stațiuni din lume înainte de apariția COVID-19.

De la strălucitorul hotel din New York care a servit drept inspirație pentru celebra peliculă Dirty Dancing, până la paradisul interzis din Cipru, aceste foste destinații de vacanță sunt doar o umbră a trecutului lor plin de farmec.

Imagini spectaculoase! Stațiunile de lux devenite orașe-fantomă

Hotelul „Dirty Dancing” din New York

În perioada de glorie a anilor cincizeci Hotelul Grossinger a fost culmea sofisticării pentru cei bogați și faimoși din New York. Se spune că a inspirat „stațiunea montană Kellerman” în , a găzduit nunta actriței Elizabeth Taylor, în vreme ce artiști celebri precum Joan Rivers și Jerry Lewis au încântat turiștii cazați aici cu show-urile lor.

Situat în regiunea sudică a Munților Catskills, complexul se mândrea cu un teren de golf, pârtie de schi, piscină și teatru. Cu toate acestea, până în anii 1970, accesibilizarea călătoriilor cu avionul – anterior disponibilă doar elitei americane – a afectat puternic stațiunile elegante din Catskills.

După moartea proprietarului Jennie Grossinger, moșia a fost vândută unui șir de noi investitori, toți care s-au străduit să țină pasul cu costurile de funcționare ridicate.

Astăzi, mușchiul a invadat grandioasele interioare ale hotelului, iar cabanele și căsuțele sunt adevărate capcane cu podele putrezite. Băile odinioară opulente au fost jefuite și distruse.

„Pompei din Caraibe”

Insula Montserrat a rivalizat odată cu populara destinație de vacanță Antigua, aflată în apropiere, găzduind valuri de celebrități care au petrecut la fastuosul hotel Montserrat Springs.

Teritoriul britanic de peste mări din Indiile de Vest a găzduit iconicele studiouri AIR, unde au înregistrat unele dintre cele mai mari voci din lume precum The Rolling Stones și Sir Paul McCartney.

Acum este cunoscută sub numele de „Pompei din Caraibe”. După ce hotelul și studiourile au fost devastate de uraganul Hugo, o erupție vulcanică din 1997 a devastat capitala Plymouth.

Abandonat oficial, accesul în oraș este sever restricționat, iar străzile sale au căzut în paragină. Iconicul tribunal se află pe jumătate îngropat în pământ, după ce vulcanul Soufriere Hills a acoperit două treimi din insulă cu cenușă.

Cei mai mulți dintre cei 12.000 de locuitori ai insulei au renunțat la speranța de a-și revedea vreodată casele și li s-a permis să se stabilească în Marea Britanie.

Sat futurist OZN blocat în trecut

Situat pe coasta de nord a Taiwanului, acest „sat OZN” a fost inspirat din proiectele „Futuro” din anii 1960 ale arhitectului finlandez Matti Suuronen.

Satul Wanli a imitat conceptul în anii 1980, crezând că structurile portabile ar putea oferi case de vacanță excentrice soldaților americani aflați în Asia și rezidenților bogați din Taiwan. Fiecare unitate consta dintr-un living, sufragerie, bucătărie, baie și dormitor privat, iar planurile au fost făcute pentru a transforma zona într-o stațiune turistică.

Din păcate, condițiile meteorologice extreme din Taiwan s-au dovedit a nu fi atrăgătoare pentru turiști și, pe măsură ce economia a început să se prăbușească, susținătorii financiari s-au retras rapid.

Locul a devenit un favorit al exploratorilor urbani și, în ciuda abandonării unităților, unele dintre ele ar fi fost ocupate și chiar folosite ca spații de birouri.

În interior, designurile odinioară futuriste arată acum ca niște relicve ale trecutului – vastele canapele sunt pline de mucegai și televizoare de epocă încă lăsate conectate la pereți.

Paradisul diamantelor, pierdut în nisipurile timpului

Când au fost descoperite diamante în nisipurile din Kolmanskop în 1908, orașul a devenit o oază pentru prospectorii care doreau să facă avere. În contrast puternic cu ținuturile aride din jur, orașul namibian a devenit culmea luxului – grupurile europene de operă oprindu-se chiar să cânte în zonă.

Dar până în anii 1930, exploatarea intensivă a distrus zona – și când au fost găsite pietre prețioase pe plajele din sud, locuitorii și-au abandonat pur și simplu casele în masă. De atunci, deșertul a recuperat orașul, care avea o măcelărie, o brutărie, o poștă și o fabrică de gheață.

Imagini uimitoare arată nisip izbucnind prin pridvori și uși – căile ferate odinioară pline de viață acum acoperite de dune.

Cu toate acestea, Kolmanskop a găsit o viață nouă ca atracție turistică. Aproximativ 35.000 de călători participă în fiecare an la tururi ale „orașului fantomă” – și a apărut chiar în filme de la Hollywood, cum ar fi Dust Devil din 1993 și The King Is Alive, în 2000.

„Riveira franceză a Ciprului”, blocată în zona interzisă

Supranumită „Riveira franceză a Ciprului”, turiștii se adunau la Varosha pentru hotelurile sale zgârie-nori și pentru districtele comerciale pline de farmec.

La apogeul său, vedete precum Richard Burton și au luat o pauză de la filmări pentru a se relaxa pe plajele sale albe și nisipoase – despre care se spune că sunt cele mai bune de pe insulă.

Cu toate acestea, în 1974, mii de rezidenți și-au părăsit casele, în timp ce Turcia a invadat Ciprul în urma unei lovituri de stat susținute de guvernul grec.

Câștigând controlul asupra secțiunii de nord a insulei, armata a considerat Varosha o „zonă interzisă”, transformând bijuteria coroanei Ciprului într-un pustiu.

Așa de mare a fost graba de a pleca, încât mașinile ruginite ale localnicilor sunt încă parcate pe străzile pustii, în timp ce oalele și tigăile adună praful în interiorul clădirilor de apartamente.

În timp ce plaja principală este deschisă publicului, cei care caută soare sunt întâmpinați de fundalul straniu al hotelurilor care se degradează și al gardurilor impunătoare.