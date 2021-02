Imagini uimitoare în Arabia Saudită. Cămilele, dezorientate de prezența zăpezii

Au apărut imagini uimitoare din Arabia Saudită. Zăpezile abundente din ultimele zile au dezorinentat cămilele, iar oamenii au filmat animalele surprinse de femomenele meteorologice, iar clipurile au ajuns pe internet.

Mai multe țări din Orientul Mijlociu au fost lovite de căderi abundente și furtuni de zăpadă. În deşertul Tabuk, cămilele au fost și ele acoperite de un strat alb, în timp ce priveau nedumerite către fulgii albi, cernuți peste marea de nisip.

Nu este neobișnuită ninsoarea în această regiune muntoasă a Arabiei Saudite. Cu toate acestea, turiști din toată țara au venit să vadă imaginile, scrie Adevărul.

Woah. Heavy snow storm is underway in Tabuk in #Saudi Arabia.

These camels 🐫 look so confused: pic.twitter.com/ScxqiiYCfC

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) February 18, 2021

