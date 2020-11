Imagini uluitoare cu Daria Radionova înainte de operații. Singurele mărturii intime din viața de familie

Daria Radionova, pe numele ei real Daria Cabacova, este originară din Rusia, însă a copilărit și trăit până în adolescență în Moldova, împreună cu mama și fratele ei. Cine este tatăl șatenei nu se știe, iar iubita lui Alex Bodi nu a dat detalii prea multe despre viața personală.

FANATIK publică în exclusivitate mărturiile Dariei Radionova din perioada adolescenței, la scurt timp după ce a ales să studieze în Anglia, într-un colegiu prestigios, unde plătea 10.000 de lire sterline pe an. Șatena a studiat domeniul afacerilor în Bellerbys College Foundation Program.

Menționăm că sunt primele date personale despre Daria Radionova, mărturii pe care singură le-a făcut pe blogul personal în urmă cu 9 ani, după ce a început să studieze în Marea Britanie. FANATIK publică în exclusivitate și imagini care n-au mai fost făcute publice.

„În ceea ce privește trecutul meu, am făcut dansuri timp de 5 ani și 4 ani înot. Pentru că corpul meu are o statură sportivă și sunt cât de cât înaltă, am 1, 76, dar și pentru că am preferințele mele, nu am vrut să fac dans, însă mama m-a pus să fac acest tip de activitate”, mărturisea Daria Radianova.

Iubita lui Alex Bodi s-a luptat cu kilogramele în plus în adolescență, așa cum s-a întâmplat și cu Bianca Drăgușanu, fosta soție a afaceristului. Ambele s-au transformat radical după ce medicul estetician a intervenit.

„ Am fost mereu atrasă de modă și tot ce este conectat cu acest domeniu. Așa că am decis să fiu model, am fost foarte slabă și cu foarte mult entuziasm și am avut rezultate chiar bune în industria asta, dar, până la urmă, am ales să studiez în Londra și astfel visul meu de a devenit model de succes s-a ruinat. În UK m-am îngrășat din cauza mâncării, dar și pentru lipsa părinților din viața mea, da, și asta cred că a jucat un rol important”, scria Daria pe blogul personal.

„Cum am mai scris, țara în care m-am născut este Rusia, însă am locuit în Moldova de când eram copil din cauza unor circumstanțe. Eu și fratele meu avem cetățenie rusă, iar mama este cetățenie poloneză. În ceea ce privește familia mea, ea este formată din mama și fratele meu. Atât”

Motivul pentru care iubita lui Alex Bodi a plecat din Moldova

Pentru un viitor de succes, Daria Radionova a ales educația. Nu se știe sursa veniturilor sale, prea din UK a menționat că face parte dintr-o familie de bani gata, însă nu sunt multe detalii despre viața personală a iubitei lui Alex Bodi. Șatena menționează că familia ei e formată din mama și fratele ei, însă, la un moment dat, a scris că nu vrea să-și dezamăgească părinții, cu toate că nu vorbește despre tatăl ei.

„Sunt diferențe fenomenale între sistemul de educație din Moldova și Anglia. Moldova este o țară mică, care nu are un sistem educațional bine pus la punct. Plus de asta, diploma de studiu din Moldova nu este recunoscută peste tot în lume, în schimb, în UK, certificatele de studiu sunt renumite în orice țară.

„Standardele din Londra sunt mult mai mari față de cele din țara mea natală. Cea mai grea decizie din viața mea a fost să vin să studiez într-un colegiu din afara țării. Viața a fost un adevărat roller coster în colegiu, am petrecut doi ani locuind în Bringhton.

„Ca și student fără suportul moral al părinților, am fost nevoită să concentrez pe studii singură, însă cel mai greu a fost să mă concentrez pe lecții în primul an. Mi-am dat seama că educația este cea mai importantă pentru mine. Vreau să iau toate examenele pentru a nu-mi dezamăgi părinții și pentru a avea un viitor de succes”

Daria a plătit 10.000 de lire pe an pentru a studia în Anglia

„ Studiind în UK este o investiție foarte costisitoare și nu oricine își permite să urmeze cursuri în Londra. Studenții care vin să studieze plătesc în jur de 10.000 de lire pe an în UK, în timp ce în Moldova plătesc 2.000 de lire pe întregul an școlar. Decizia mea a fost luată pentru ca eu să am diploma recunoscută peste tot în lume, nu doar în țara în care studiez.

„Alegerea mea a fost făcută pe baza faptului că atunci când voi obține certificatul de succes UK Education, multe facilități vor fi disponibile pentru mine, totuși nu va garanta că voi avea un viitor perfect, dar tocmai mă poate ajuta să-l ating.

„Nu am timp de pasiuni, iar asta din cauza faptului că educația școlară mi-a ocupat tot timpul, mă focusez pe examene și asta îmi ocupă tot timpul. Cu toate astea, de când eram copil, am fost pasionată de calculatoare”, mai menționa Daria Radionova pe blogul personal, în 2011.

A fost amanta lui Alex Bodi, după care iubită oficială

Din februarie până în prezent, Daria Radionova a fost amanta lui Alex Bodi, însă, până la urmă, afaceristul a renunțat la relația cu Bianca Drăgușanu și a adus-o în România pe șatenă, apoi a cerut-o de soție cu inelul de logodnă de 10.000 de euro al prezentatoarei tv, scrie cancan.ro.

La câteva zile după ce și-au oficializat relația, Alex Bodi și Daria Radionova au fost despărțiți de mascați și procurorii DIICOT, care l-au luat la audieri pe afaceristul din Mediaș, după care l-au reținut 24 de ore, iar ulterior s-a dispus arestarea pentru 29 de zile într-un dosar de proxenetinsim, trafic de droguri de mare risc, trafic de minori și trafic de persoane.

Una dintre victimele lui Bodi ar fi fost și Iulia, cea de-a doua soție, care i-a dăruit un copil. Femeia ar fi fost supusă rețelei de prostituție în Germania pentru Alex Bodi, care ar fi forțat-o să aibă această „meserie”.

Aceasta l-ar fi denunțat la DIICOT și ar fi depus plânegere penală împotriva lui. Rețeaua din care omul de afaceri ar face parte este una veche, din 2008, iar capul grupării ar fi fost Adrian Tâmplaru, nașul său de la cele două mariaje și al fetițelor sale.