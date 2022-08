Imaginile cu armamentul românesc trimis Ucrainei, dezbătute de toată lumea. Reacția Romarm

O înregistrare video publicată pe Twitter de ucraineni susține că România a livrat obuze fabricate de Romarm în 2022, de calibru 122 mm. Subiectul este tabu pentru București, care niciodată nu a comentat colaborarea militară dintre România și Ucraina, totul fiind ținut secret.

Romarm, compania care ar fi fabricat obuzele, a transmis că nu comentează ”informații neautentificate și a speculațiilor apărute pe site-uri de socializare”.

Între timp, ministrul economiei Florin Spătaru nu crede că acea muniție a fost livrată de România, însă se vor face ”verificări”.

”E o imagine apărută pe net. Am demarat nişte verificări şi sub nicio formă nu avem informaţii că acea muniţie ar fi fost livrată din România. Acel simbol nu are legătură cu România”, a spus ministrul Economiei la Digi 24.

: An uncommon look inside a Ukrainian 2S1 Gvozdika 122mm self-propelled howitzer- showing that the vehicle is loaded with HE-FRAG ammunition made by 🇷🇴Romarm in 2022.

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons)