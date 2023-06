În a treia săptămână de grevă generală, ministrul Budăi se compară cu profesorii: ”Am lucrat și eu pe salarii mult mai mici”

Miercuri, 7 iunie, în a 10-a zi de grevă generală din educație, ministrul Marius Budăi s-a întâlnit cu profesorii de la Liceul I.L. Caragiale. Oficialul Guvernului le-a făcut noi promisiuni cadrelor didactice.

În a treia săptămână de grevă generală, ministrul Budăi face promisiuni pentru profesori

Ministrul muncii a declarat, miercuri, după întâlnirea cu profesorii de la Liceul I. L. Caragiale, că principiul de la care pleacă în construirea grilei de salarizare pe .

”Noi am scris în Nota de Fundamentare, le-am explicat profesorilor de ce am trecut în Nota de Fundamentare. Am scris principiul de la care plecăm în construcţia noii grile.

Nu voi discuta neapărat pe închiderea altor grile până nu voi termina discuţia pentru Educaţie. Da, principiul de la care plecăm în construirea grilei de salarizare este plecare de la salariul mediu brut aflat în plată pentru debutant”, a spus ministrul Marius Budăi.

După evenimentul de la ”I.L. Caragiale”, ministrul muncii, a fost întrebat dacă profesorii i-au spus cum este să lucreze pe salarii mici. Marius Budăi a amintit opiniei publice că și el a lucrat pentru salarii mult mai mici și nu e ”nevoie să-i spună cineva aceste realități”.

”Știți foarte bine că și eu la rândul meu am fost și sunt salariat și am lucrat și am fost un lucrător în asistență socială cu salarii mult mai mici. Cunosc aceste realități, nu trebuie să mi le spună neapărat cineva”, a mai spus Budăi.

Marius Budăi, despre discuția cu profesorii din Capitală: Foarte emoționantă și extrem de constructivă

. S-a rezumat la a spune că ”discuția de astăzi a fost una extrem de emoțională și a fost, într-adevăr, despre amintirile din școală, despre demnitatea de a fi dascăl. Am întâlnit aici, la Colegiul Național Ion Luca Caragiale, adevărații dascăli pe care ni-i aducem aminte cu toții din copilărie. Nu le-am cerut nimic, nu mi-au cerut nimic”.

Am discutat de principiu, am discutat despre viitoarea lege a salarizării. Am discutat mai ales despre demnitatea de a fi dascăl. Nu s-a discutat doar de salarizare. Nu au venit domnii profesori cu cerințe, eu nu am venit cu cerințe.

A fost o discuție extrem de constructivă, care pe mine m-a și emoționat foarte mult și foarte mult, și eu cred că, cu siguranță, ceea ce a coaliția a decis, ca Educația să fie domeniu prioritar, trebuie să se întâmple, pentru că, altfel, avem de pierdut cu toții”, a mai spus oficialul.