În ce condiții acceptă Mircea Lucescu să ajute echipa națională a României: “Doar așa aș accepta”

În direct la Fanatik SuperLiga, ”Il Luce” a fost provocat de moderatorul Horia Ivanovici să spună în ce condiții ar accepta să facă parte din staff-ul echipei naționale a României. ”Vă gândiți la final de carieră să o închideți cu echipa națională? Nu mă refer că astăzi?”, și-a început discursul Horia Ivanovici.

În ce condiții acceptă Mircea Lucescu să ajute echipa națională a României

Modest, Mircea Lucescu a transmis ferm că nu mai are nicio intenție la 78 de ani să mai antreneze echipe de fotbal pentru că vrea să lase locul antrenorilor tineri, de perspectivă. ” , de ce insiști ca ziarist să le știi tu pe toate, forța unui ziarist e să anticipeze lucruri. Mulți se zbat să aibă ei prima informație, primul lucru”, a transmis Lucescu.

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici a revenit și a insistat că Mircea Lucescu ar trebui să revină la echipa națională măcar sub forma unui director tehnic, alături de un selecționer precum Edi Iordănescu. ”Fiți atent la nuanță, eu sunt prieten cu Edi Iordănescu și n-aș face polemică. Eu vă întreb peste un an, peste doi. Ieri v-aș pune directorul tehnic al tuturor naționalelor.

Dumneavoastră sunteți obișnuit cu presa de polemică din Italia, eu nu fac polemică. Eu vin și spun, eu sunt prieten cu Edi, vorbesc așa. După ce se termină aceste preliminarii, de ce Mircea Lucescu alături de Edi selecționer, n-ar fi directorul tehnic? Eu sunt pozitiv, spun un titan ca Mircea Lucescu poate să-și termine cariera ca și director tehnic al echipelor naționale”, a transmis și Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu ar accepta să vină sfătuitor la echipa națională

În cele din urmă, Mircea Lucescu a lăsat să se înțeleagă că ar fi dispus să vină la echipa națională, însă doar ca și sfătuitor, așa cum a fost celebrul Emeric Vogl la Campionatul Mondial din 1970. ”Sunt oameni tineri, antrenori tineri cu capacități, de ei trebuie să preia. Nu ne putem întoarce de fiecare dată la același lucru. Nu are rost.

Eu am 78 de ani, merg pe 79. Nu se pune problema ca eu să intru în competiție cu antrenorii tehnici. Ei trebuie să facă lucrul ăsta. Pe Gică Hagi, care așteaptă absolut normal să preia echipa națională. Acum a acumulat atâta experiență, sunt o mulțime de alți oameni. În cel mai bun caz pot să fiu un sfătuitor de genul pe care l-am avut noi la campionatul mondial în 1970, Emeric Vogl”, a explicat Lucescu.

ADVERTISEMENT

Emerich Vogl a fost un mare jucător și antrenor român, bifând prezențe la mondialele din 1930 și 1934. Emerich Vogl a jucat la Chinezul Timișoara și Juventus București pe postul de fundaș. Născut pe 12 august 1905, la Timișoara, Vogl a murit pe 29 octombrie 1971, la București. În perioada 1967 – 1971, Vogl a fost consultant al echipei naționale a României, fiind considerat unul dintre artizanii calificării României la Campionatul Mondial de Fotbal din 1970.

Fanatik SuperLiga, emisiune moderată de Horia Ivanovici, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea Fanatik SuperLiga se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

ADVERTISEMENT

Premiera Fanatik SuperLiga va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat).

Condiția pusă de Mircea Lucescu pentru a ajuta naționala României