În ce oraș se organizează Eurovision 2024. Când au loc semifinalele și finala

În ce se organizează Eurovision 2024, după ce anul acesta show-ul a fost câștigat de Loreen cu piesa Tattoo. Când au loc semifinalele și finala. Anunțul a fost făcut public prin intermediul unui comunicat de presă.

Unde va avea loc competiția Eurovision 2024. Când se vor difuza semifinalele și finala concursului muzical internațional

S-a aflat unde va avea loc competiția Eurovision 2024, dar și când se vor difuza concursului muzical. Tradiţia spune că țara câştigătoare trebuie să găzduiască spectacolul în anul următor.

ADVERTISEMENT

În 2023 show-ul a fost câștigat de Loreen, cu melodia Tattoo. Artista originară din Suedia nu este străină de această emisiune pentru că în 2012 a fost desemnată pe primul loc datorită interpretării sale. A cântat piesa Euphoria.

Asta înseamnă că concursul muzical se va desfășurat în țara natală a cântăreței. Mai exact, orașul gazdă este Malmö. Va fi a șaptea oară când Suedia va găzdui competiția muzicală, ultima dată fiind în anul 2016.

ADVERTISEMENT

Concursul s-a desfășurat pe teritoriul suedez în 1975, 1985, 1992, 2000, 2013 şi 2016, de două ori fiind la Malmö. În momentul de față, Suedia deţine recordul de victorii la Eurovision, fiind la egalitate cu Irlanda.

În plus, Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune a mai stabilit că cele două semifinale ale concursului muzical internațional vor avea loc pe 7 şi 9 mai 2024, în timp ce finala se va desfășura sâmbătă, pe 11 mai 2024.

ADVERTISEMENT

„Suntem încântaţi să ne întoarcem în acest oraş plin de viaţă şi dinamic, care a dovedit că dispune de spaţiile şi infrastructura necesare pentru a găzdui cel mai mare eveniment muzical din lume”, se arată într-un comunicat de presă, conform .

Cine e Loreen, câștigătoarea Eurovision 2023

Loreen, câștigătoarea Eurovision 2023, s-a născut pe 16 octombrie 1983, în Stockholm, Suedia. Părinții săi originari din Maroc au decis câțiva ani mai târziu să facă o schimbare și s-au mutat în orașul Västerås.

Cântăreața, pe numele său din buletin Lorine Zineb Nora Talhaoui, are origini berbero și marocane. Pe lângă aparițiile pe scena muzicală vedeta este și producătoare de muzică pop. A început să fie cunoscută după ce a participat la concursul Idol.

ADVERTISEMENT

A reușit să ia locul 4 în competiție și de atunci i s-au deschis mai multe uși. În 2005, a lansat The Snake, alături de formația Rob’n’Raz. În același an, a moderat un show tv și apoi a lucrat ca producător și regizor pentru diverse reality show-uri.

În anul 2011, Loreen a participat la concursul Melodifestivalen, selecția națională a Suediei pentru Concursul Muzical Eurovision. A interpretat piesa My Heart Is Refusing Me, compusă împreună cu Moh Denebi și Björn Djupström.

A participat de mai multe ori la Eurovision, succesul său venind în anul 2012 odată cu melodia Euphoria. La momentul respectiv artista a obținut 372 de puncte și a adus țării sale marele premiu al concursului muzical.